Fahrer beschädigen Autos Iserlohn und fahren davon

Am Freitag gab es mehrere Unfallfluchten in Iserlohn.

Iserlohn/Dröschede. Am Freitagmittag gab es gleich mehrere Unfallfluchten in Iserlohn und Dröschede. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von über 4000 Euro.

Eine 55-Jährige beschädigte nach Polizeiangaben gegen 13 Uhr einen am Straßenrand am Neuen Scheidt geparkten Pkw am rechten Außenspiegel. Das Auto der Unfallverursacherin wurde am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Der Unfallschaden liegt insgesamt bei 3400 Euro.

Ein Fahrer hat am Freitagmittag mit seinem Fahrzeug für eine Verkehrsunfallflucht gesorgt. Der nach Polizeiangaben bisher unbekannte Unfallverursacher touchierte gegen 12 Uhr einen in einer Parkbox am Dorfanger geparkten Pkw an der Frontstoßstange. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.

