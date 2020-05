Iserlohner Auto-Gottesdienst: Fahrersitz statt Kirchenbank

Iserlohn. Der wohl außergewöhnlichste Gottesdienst aller Zeiten lockt 115 Autos an

„Das war eines der Highlights in meinem Berufsleben“, sagt Pfarrer Burckhardt Hölscher als er die Bühne auf dem Festplatz am Seilersee verlässt. Ihm kommen dabei fast die Tränen. So glücklich ist er. Und stolz. Stolz darauf, dass er zusammen mit Pfarrer Uwe Schulte und Diakon Michael Feldmann den wohl außergewöhnlichsten Gottesdienst leiten durfte, den es je auf Iserlohner Boden gegeben haben dürfte. Ein Gottesdienst im Freien – vor 115 Autos.

Seit Wochen sind die Kirchen zu. Öffentliche Gottesdienste gibt es keine. Wenn dann überhaupt nur per Livestream. Doch die Menschen sehnen sich – gerade in der derzeitigen Situation – nach Geborgenheit, Gemeinschaft und innerer Einkehr. Aber wie kann man den Menschen nahe sein und dennoch den nötigen Abstand wahren? Wie kann man gemeinsam singen, ohne sich dabei zu gefährden? Wie kann jeder einzeln für sich beten und trotzdem in Gemeinschaft sein? Carsten Malkus hatte die Antwort: Bei einem Auto-Gottesdienst.

Segen übers Autoradio

Auch bei der Kollekte wurde der nötige Abstand eingehalten. Foto: Kevin Pinnow

Die Gläubigen haben Platz genommen. Nicht auf der Kirchbank, sondern auf ihrem Fahrersitz. Über das Autoradio wird alles empfangen: „Vater unser“, Predigt, Fürbitte, Segen. Und die Musik, für die Hubert Schmalor am E-Piano, Klaus Bergmann am Saxophon und Sängerin Christine Otterstein verantwortlich sind.

So skurril das klingen mag: Es ist für alle ein Schritt zurück in die Normalität. „Es ist kein Vergleich zu einem Gottesdienst vor der Kamera“, sagt Pfarrer Uwe Schulte. „Hier haben wir den direkten Kontakt zu den Menschen.“ Und von denen sind viele gekommen zu diesem ökumenischen Gottesdienst. Aus sämtlichen Gemeinden, aus sämtlichen Generationen. „Ich habe viele bekannte Gesichter gesehen“, erzählt Burckhardt Hölscher.

Selbstverständlich spielt Corona bei diesem Gottesdienst eine Rolle. Aber keine dominierende. Viel mehr geht es darum, die Hoffnung nicht zu verlieren – und das Lachen.

Besucher sind begeistert und fordern eine Wiederholung

Kaum sind die letzten Worte gesprochen, bricht ein lautes Hupkonzert aus. Durch die Scheiben sieht man lächelnde und offensichtlich glückliche Menschen. Es scheint, als sei der Auto-Gottesdienst genau das gewesen, wonach sich die Menschen gesehnt haben. Die Aussagen bestätigen das. „Es war super. Der Mensch ist nicht darauf ausgerichtet, allein zu sein. Hier konnte im Rahmen der Möglichkeiten Gemeinsamkeit praktiziert werden“, lobt Detlef Saborowski. Auch Dr. Andreas Schellhoff ist begeistert: „Das war eine sehr gute Idee.“ Und Esther Tesche findet: „Das muss wiederholt werden.“