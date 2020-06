Fahrrad-Pass: Übungen gibt’s jetzt online

Kreis. Die wichtigsten Tipps für „Fahrrad-Kinder“ gibt es jetzt online auf der Internetseite der Polizei des Märkischen Kreises.

Eigentlich bekommen Fahrradkinder das Training dafür ja bekanntlich in der Grundschule. Kinder tasten sich dabei, sicher begleitet von Radfahrausbildern der Polizei und Lehrern, in den Verkehrsraum vor. Am Ende gibt es von der Polizei dann den begehrten Fahrrad-Pass.

Doch in Pandemie-Zeiten ist alles anders. Leider können die Radfahrausbilder die Corona-Monate nicht in wenigen Schultagen vor dem Ferienstart nachholen. Deshalb haben sie sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie präsentieren die wichtigsten Tipps in mehreren Videos. So können Eltern mit ihren Kindern individuell üben. Das ersetzt zwar nicht den Live-Unterricht, ist aber immerhin ein kleiner Ausgleich.

Die ersten fünf Videos sind nun im Internet auf https://maerkischer-kreis.polizei.nrw/artikel/online-statt-schulhof abrufbar. Sie beginnen mit ein paar persönlichen Worten im Einführungsvideo. Weitere Videos, die auf den ersten Themenblock aufbauen, befinden sich in Arbeit und werden bald veröffentlicht.