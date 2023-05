Fahrradfahrer entreißt Iserlohnerin Geldbörse in Vorbeifahrt

Im Vorbeifahren hat am Dienstag in Iserlohn ein Fahrradfahrer eine 33-jährige Iserlohnerin bestohlen. Er entriss ihr die Geldbörse und flüchtete.

Eine Fußgängerin ist am Dienstagmorgen an der Rahmenstraße in Iserlohn bestohlen worden. Ein Fahrradfahrer fuhr an der 33-Jährigen vorbei und entriss ihr die Geldbörse.

Auf dem Grünstreifen hinter dem Parkplatz am Bahnhof wollte die Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, laut Polizeibericht gegen 10.30 Uhr gerade ihr Portemonnaie in ihren Rucksack stecken, als ihr der Fahrradfahrer entgegenkam. Mit einem Griff zog er ihr die Geldbörse aus der Hand. Dabei verfing er sich im Schultergurt des Rucksacks, der zerriss. Die Frau rannte ihm noch hinterher, konnte ihn jedoch nicht einholen.

So wird der unbekannte Dieb beschrieben

Sie schätzte das Alter des Diebs auf Anfang 20. Er ist 1,60 bis 1,70 Meter groß, trug eine braune Jacke, schwarz-weiße Turnschuhe (vermutlich Nike) und eine schwarze Bauchtasche. Er war unterwegs mit einem schwarz-roten Fahrrad mit Mittelfederung.

Als Erstes ließ die Geschädigte ihre mit abhanden gekommene Bankkarte sperren, um dann Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02371/9199-0.

