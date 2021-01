Familie Beile zum "Last-Minute-Deal" und „Minimalstvertrag“

Kalthof/Iserlohn. Ein Gespräch mit den Kalthofer Weltbürgern Alice und Werner Beile zum Ausscheiden der Briten aus der EU-Handelspartnerschaft.

Viele reden gerade vom Brexit. Im Iserlohner Norden allen voran Alice und Werner Beile aus Kalthof. Die international erfahrenen Senioren mit Kontakten zu Akademikern und Diplomaten hüben und drüben verfolgen das Brexit-Geschehen seit langem intensiv auf allen verfügbaren Kanälen.

Die beiden Weltbürger lernten sich in der 60er Jahren in Edinburgh während des Sprachenstudiums kennen und lieben und verkörpern seit Jahrzehnten ganz persönlich, aber auch beruflich und im heimischen Vereinsleben die deutsch-britische Freundschaft in vielen Ausprägungen. Alice Beile-Bowes stammt aus einer schottischen Familie, hat in verschiedenen Regionen des Vereinigten Königreiches, aber auch in Paris gelebt, bevor sie ihrem Mann nach Deutschland gefolgt ist, wo sie vor vielen Jahren eine zweite Heimat gefunden hat.

Werner Beile, der nunmehr 79-jährige Hochschullehrer im Ruhestand, war Professor für angewandte Linguistik und Anglistik, und seine 80-jährige Gattin Deutsch- und Französischlehrerin und Co-Autorin bei vielen Schulbüchern für den Deutsch- und Englisch-Fremdsprachenunterricht. In den fast 57 Jahren, in denen sie nunmehr verheiratet sind, waren sie mindestens einmal im Jahr in Großbritannien. Sie wissen um die kulturellen Unterschiede: „Der Weltblick der Deutschen richtet sich zunächst auf die europäischen Nachbarn. Der Weltblick der Briten auf Amerika, Australien und Kanada“, betont Werner Beile.

Seine Frau erläutert das Ziel des britischen Premierministers Boris Johnson und seiner Landsleute: „Die Freiheit und Unabhängigkeit von Europa. Aber das haben sie mit dem Brexit nicht bekommen. Die völlige Loslösung gibt es nicht.“ Den Premier charakterisiert Werner Beile als „Luftikus und eloquenten Clown mit wirren Haaren, der alles verspricht, was er nicht halten kann. Er ignoriert die reale Welt oder nimmt sie ganz anders wahr.“ Seine Frau ergänzt schmunzelnd: „Die Briten lieben das Exzentrische. Er ist gewählt worden, weil er so lustig ist.“

Sie erinnert an den Volksentscheid zum Brexit im Jahr 2016, an dem 70 Prozent ihrer Landsleute teilgenommen haben. Und sagt: „Die Ergebnisse wurden immer aufgerundet auf 52 zu 48. Und sie wurden als klar und eindeutig ausgewiesen.“ Das Verhältnis korrigiert sie aber in Richtung 51 zu 49 und wählt dann den Vergleich mit einem Fußballfeld und 100 Menschen: „50 sind auf einer Seite und 50 auf der anderen. Wenn ein Mann über die Mittellinie kommt, zeigt das: So klein ist der Unterschied zwischen Gegnern und Befürwortern.“

Alice Beile-Bowes berichtet: „In unserem britischen Bekanntenkreis sind nur ein oder zwei, die für den Brexit gestimmt haben. In 30 bis 40 Weihnachtskarten entschuldigt sich fast jeder dafür.“ Großbritannien, so sagt sie, hätte bei dem harten Brexit sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Auch so werde es schwierig für viele Bereiche, beispielsweise mit der Versorgung mit Medikamenten.

Sie erzählt von ihren persönlichen Einblicken bei Befürwortern: „Die Hardcore-Leute sind oft sehr wohlhabende Leute. Die haben Einblicke in die Dienstleistungsbranchen weltweit. Die haben ihr Geld schon lange im Ausland. Ihnen ging es um den Finanzplatz London. Das ist immer noch offen. Und für das Volk war es die Angst vor den vielen Migranten, die Befürchtung, dass sie alle nach Großbritannien wollen.“

Der Deal sei nicht gut, aber besser als keiner, sagen die Beiles übereinstimmend. „Es ist ein Minimalstvertrag, ein Thin-Deal“, bringt Werner Beile den „Last-Minute-Deal“ auf einen treffenden Nenner. Es gebe noch viele Dinge über viele Jahre zu regeln. Es sei einiges vergessen worden.

Beide bedauern, dass das Vereinigte Königreich (mit Ausnahme von Nordirland) nicht mehr am EU-Austauschprogramm Erasmus+ teilnimmt. Sie und ihre Tochter Birgit, die ebenfalls in England studierte und nun an der Uni Münster als Koordinatorin im Sprachenzentrum tätig ist, wissen um den Wert der akademischen Auslandsaufenthalte für alle Beteiligten. Als negativ empfinden sie auch, dass es mit der Visafreiheit (außer für Touristen) vorbei sei. Beiles zeigen sich aber erleichtert, dass eine Lösung für den Frieden in Nordirland gefunden worden sei, weil ein Sonderstatus vereinbart worden sei, der Grenzen zum EU-Mitglied Irland unnötig mache. „Die Aufweichung dieser Grenze zwischen EU-Irland und Nordirland sowie der verstärkte Wunsch der Schotten nach Unabhängigkeit von England ist aber eine Gefahr für das Zerbrechen des Vereinten Königreiches“, schätzt Werner Beile. „Man befürchtet ein Auseinanderdriften der vier ,Kingdoms‘.“

Dass in der Corona-Pandemie Großbritannien das erste Land in Europa sei, das seine Bevölkerung bereits seit Anfang Dezember mit einer Notfallzulassung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer gegen Covid 19 impfe, erfülle das Volk mit Stolz. Dass ein gewisser William Shakespeare zu den ersten Geimpften gehört habe, zeuge von dem sehr speziellen britischen Humor, sagt Alice Beile-Bowes. Mit süffisantem Lächeln habe Boris Johnson dabei betont: Die Deutschen hätten sogar Geld in die Firma gepumpt, aber hätten erst die Prüfungen der EU-Zulassungsbehörden abwarten müssen, bevor die ersten Impfungen möglich gewesen seien. Bevor die EU was machen könne, müssten erst Rat und Parlamente befragt werden. Da seien die Briten nunmehr deutlich flexibler.