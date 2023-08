FDP Iserlohn fordert mehr Transparenz bei neuen Stellen

Neue Stellen der Stadtverwaltung in Iserlohn sorgen in der Lokalpolitik oft für Diskussionen.

Iserlohn. In Iserlohns Politik sorgen neue Stellen in der Stadtverwaltung oft für Diskussionen. Die FDP hat in der Hinsicht nun konkrete Forderungen.

Neue Stellen in der StadtverwaltungIserlohn sorgen in der Politik immer wieder für teils hitzige Diskussionen. Die FDP fordert in einem Antrag an den Haupt- und Personalausschuss „ein Höchstmaß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit“. Konkret soll die Verwaltung in den Vorlagen an die Politik differenzieren, ob es sich um Stellen handelt, die aufgrund einer von Bund oder Land vorgegebenen Pflichtaufgabe oder freiwillig geschaffen werden.

„Bei Anträgen zur freiwilligen Schaffung neuer Stellen ist aufzuführen, ob die Stelle seitens der Verwaltung oder seitens der Politik beantragt wurde“, fordert die FDP weiterhin. Auch der Initiator solle genauer angegeben werden. Ein Überblick über die entstehenden Kosten, der sich bislang am Ende der oft seitenlangen Begründungen befindet, solle nach vorn gezogen und neben den Kosten für ein Jahr sollen auch die Werte für drei und fünf Jahre angegeben werden. Abschließend fordert die FDP, dass aufgeführt werden soll, ob für die neue Stelle anderswo eine Stelle entfällt. Neben mehr Transparenz soll sich die Nachvollziehbarkeit stetig steigender Personalkosten im städtischen Haushalt erhöhen.

