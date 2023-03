Feuerwehr Feuer an Grundschule in Iserlohn-Sümmern schnell gelöscht

Sümmern. Am Freitagabend war die Feuerwehr an der Grundschule in Iserlohn-Sümmern im Einsatz. Warum das Feuer so schnell gelöscht werden konnte.

Anwohner hatten am Freitagabend einen Feuerschein an der Grundschule in Iserlohn-Sümmern gemeldet, so die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte der Löschgruppe Sümmern eintrafen, brannte es im Eingangsbereich des Gebäudes.

Ein C-Rohr wurde zur Brandbekämpfung genutzt. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, und eine Brandausbreitung in das Objekt konnte verhindert werden. Der ausgerückte Löschzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn kam nicht mehr zum Einsatz und konnte wieder abrücken. Die Löschgruppe Sümmern war mit sieben Einsatzkräften für etwa 30 Minuten beschäftigt.

