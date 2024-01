Am Feldmarkring in Sümmern ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Brand Feuer in Iserlohn: Autobrand in Sümmern greift auf Haus über

Sümmern Die Feuerwehr Iserlohn ist mit einem Großaufgebot in Sümmern im Einsatz. Ein Auto ist in Brand geraten, inzwischen brennt auch ein Dachstuhl.

Ein brennendes Auto hat in Sümmern am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr Iserlohn ausgelöst, nachdem die Flammen auf einen nahegelegenen Dachstuhl übergegriffen waren. Der Wagen war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Carport in Brand geraten, von dem sich die Flammen weiter ausbreiteten. Der Löscheinsatz läuft. Verletzt wurde niemand.

