Feuer in Iserlohn-Kesbern: Kann Wohnhaus gerettet werden?

Kesbern. Eine Scheune in Iserlohn-Kesbern ist abgebrannt. Auch ein Wohnhaus ist in Gefahr. Die Feuerwehr kämpft mit Problemen bei der Wasserversorgung.

Großbrand in Iserlohn-Kesbern: Am Hof Wöhrmann direkt in der Dorfmitte ist eine Scheune am Dienstagabend komplett niedergebrannt. Auch eine Garage und das benachbarte Backhaus sind massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Wohnhaus des Bauernhofs brennt der Dachstuhl. Menschenleben und auch die auf dem Hof gehaltenen Hühner sind und waren nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr.

Die Feuerwehr, die gegen 20.40 Uhr alarmiert wurde, versucht zur Stunde, die Schäden insbesondere am Wohnhaus in Grenzen zu halten. Der Erfolg erscheint fraglich, gegen 22.15 Uhr schossen noch einmal größere Flammen aus dem Dach.

Erschwert werden die Löscharbeiten nämlich auch in den späten Abendstunden noch durch Probleme bei der Wasserversorgung. Zwischenzeitlich konnte die Feuerwehr nur einem einem Rohr von der Drehleiter aus gegen die Flammen kämpfen.

Großbrand in Kesbern: Ein Gebäude auf Hof Wöhrmann in der Dorfmitte ist am Dienstag, 5. Juli, komplett niedergebrannt. Foto: Ralf Engel / IKZ

Auf den Leitungen in Kesbern sei so wenig Druck, dass sie schnell leergezogen gewesen seien, erklärt Feuerwehr-Einsatzleiter Christopher Rosenbaum. Standardmäßig hat die Feuerwehr daher ein Löschfahrzeug mit besonders großem Wassertank zum Brandort geschickt. Als dieser fast leer war, gerieten die Löschversuche zunächst ins Stocken. Zwei weitere Fahrzeuge mit großem Tankvolumen, eines seitens der Feuerwehr und eines im Bestand des Märkischen Kreises, rückten daraufhin auch noch aus. Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) stellte weitere Tankfahrzeuge bereit, um die Feuerwehr zu unterstützen.

Anwohner wütend über mangelnde Löschwasser-Versorgung

Inzwischen haben die Einsatzkräfte einen Pendelverkehr zur Läger eingerichtet, um die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Ein weiterer Pendelverkehr führt nach Ihmert. Und auch eine Leitung zum Löschteich am Nachtigallenweg wurde aufgebaut.

Später am Abend konnte damit auch aus verschiedenen Richtungen wieder gelöscht werden, kein konzertierter Angriff aus einer Vielzahl von Rohren – wie sonst bei einem Brand dieser Größe üblich – kam aber auch dann noch nicht zustande. Bei Anwohnern in Kesbern sorgte das am Abend für Unmut. Sie waren der Auffassung, dass das Wohnhaus bei einer ordentlichen Löschwasserversorgung hätte gerettet werden können. „Da brenn ein Haus und da ist kein Wasser da“, schimpfte ein Nachbar, „da lacht die ganze Welt drüber.“

Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Einsatz die ganze Nacht über weitergehen wird.

Heuballen fängt beim Verladen plötzlich Feuer

Entstanden ist der Brand offenbar am späten Nachmittag, als auf dem Hof neue Heuballen angeliefert wurden, berichtet der betroffenen Landwirt Sven Wöhrmann gegenüber unserer Redaktion. Als er damit begann, die Heuballen auf dem Scheunenboden einzulagern, entdeckte er, dass ein Ballen brannte. Mit einem Trecker versuchte er noch, das Heu auseinanderzuziehen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte er aber nicht mehr verhindern.

Besonders tragisch: Die Scheune hatte erst vor kurzem ein neues Dach erhalten. Und auch im Wohnhaus der Familie Wöhrmann waren erst vor kurzem größere Sanierungsarbeiten abgeschlossen worden. Die Bewohner können heute Nacht zunächst im benachbarten Gasthof Daute unterkommen.

Im Einsatz sind mehr als 100 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Iserlohn, der Löschgruppen Stadtmitte, Grüne, Letmathe, Oestrich, Sümmern, Drüpplingsen, Hennen und Leckingsen sowie aus den Nachbarstädten Hemer, Balve, Menden, Neuenrade und Plettenberg.

