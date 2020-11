Feuerwehr Iserlohn: Keine Panik, aber Obacht notwendig

Einige der Mails und Anrufe sind seltsam, manche sogar unverschämt. „Zwölf Euro“, erinnert sich Christopher Rosenbaum, stellvertretender Leiter der Iserlohner Berufsfeuerwehr, so viel hätten Firmen in der Hochphase der Engpässe bei Corona-Präventionsmitteln für einzelne FFP2-Masken verlangt. „Statt zuvor 68 Cent. Man hat sich gewundert, wer damals alles Schutzausrüstung verkaufen wollte.“ Inzwischen sind einige Monate vergangen, die zweite Welle der Pandemie rollt durch Iserlohn. Engpässe bei Masken und Co. gibt es bei Feuerwehr und Rettungsdienst immerhin so wie schon damals nicht, als man auf ausreichend eigene Bestände zurückgreifen konnte.

Natürlich beschäftigt das Thema Corona die Feuerwehr dennoch stark. Seit ein paar Wochen hat die Zahl der coronabedingten Fahrten im Rettungsdienst zugenommen. 31 waren es jeweils in den letzten beiden Wochen in Iserlohn. Eine Zahl, die für sich genommen unspektakulär wirkt, allerdings genauer betrachtet werden muss.

Kräfte durch Coronafahrtenteils für Stunden gebunden

Christopher Rosenbaum. Foto: Privat

„Man muss das in Zusammenhang mit den Belegungen der Krankenhäuser sehen“, sagt Rosenbaum. Denn: Wären in den Iserlohner Krankenhäusern keine Plätze mehr frei für Coronapatienten, müsste auf andere Kliniken ausgewichen werden. Nach Hagen, Dortmund – und wenn es auch dort eng wird, bis ins Münsterland.

Die Folge wäre, dass Rettungskräfte und Fahrzeuge durch die langen Fahrten für Stunden gebunden sind. Hinzu kommt noch der Desinfektionsaufwand für die Fahrzeuge. Hier also pauschal eine Zahl an Coronafahrten festzulegen, ab der es in Bezug auf die medizinische Versorgungslage problematisch werden könnte, fällt schwer. Zumal die Fahrten in entlegenere Krankenhäuser allgemein zugenommen haben – etwa auch aufgrund von Grippe oder anderen Erkrankungen. Im Falle des Falles, so Rosenbaum, müsste mit dem Märkischen Kreis eine Erhöhung von Rettungsmitteln erörtert werden. Bislang bestehe aber keine Notwendigkeit.

Gleichwohl lässt sich anhand der Fahrtzahlen eine zumindest beunruhigende Entwicklung ablesen. Ende März/Anfang April, erzählt Rosenbaum, seien es gut 20 Coronafahrten in der Woche für den Rettungsdienst gewesen. Dann ging es runter. Null Fahrten etwa in Kalenderwoche 25 und 30. Es war der Sommer, in dem wohl viele dachten, das Schlimmste sei vorbei. Seit Woche 40 allerdings steigt die Zahl der Einsätze kontinuierlich.

Bei den Fahrten seit März mussten nur drei Mal Patienten vom Rettungsdienst invasiv beatmet werden. „Das sollte uns aber nicht beruhigen“, meint Rosenbaum, denn in der Kette der Krankheitsverläufe stehe der Rettungsdienst naturgemäß eher vorne.

Schwere Verläufe, die Beatmung erfordern, setzen meist erst einige Tage nach der Infektion ein – also dann, wenn Patienten aufgrund ihrer Symptome zumeist längst in Behandlung sind.

Positiv: Von den Einsatzkräften hat sich im Dienst bislang niemand infiziert. Die Schutz- und Desinfektionsmaßnahmen wirken also. Bei eindeutigen Infektionsfällen schützen sich die Mitarbeiter neben Maske, Brille und Handschuhen mit einem Schutzkittel.

Die Stimmung bei den Mitarbeitern sei „nicht mit Angst behaftet“, eher von Vorsicht, Sachlichkeit und Professionalität geprägt, sagt Rosenbaum.