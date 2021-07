FilmSchauPlätze Iserlohn: Besonderes Vergnügen trotz Regen

Iserlohn. Zum ersten Mal gastierte die Open-Air-Kinoreihe im Museumsdorf Barendorf. Veranstalter und Besucher waren begeistert.

Open-Air-Kino bei Regen ist unmöglich? Von wegen: Das Gegenteil haben am Montagabend die Besucherinnen und Besucher in Barendorf beweisen. Ausgestattet mit Regenjacken, Schirmen und Decken machten sie es sich auf den Stühlen vor der großen Leinwand gemütlich, die unweit des Baarbachs aufgebaut worden war. Anlass waren die „FilmSchauPlätze NRW“, die einen Halt in Iserlohn einlegten, um in besonderem Ambiente ein Kino-Erlebnis möglich zu machen. Gezeigt wurde der Film „Marie Antoinette“, ein historisches Drama von Sofia Coppola.

„Regenjacken an und los geht’s“, meinte Anna Fantl, Projektleiterin der Filmstiftung kurz vor Start des Filmes zu den Gästen der Veranstaltung. Zum 23. Mal finden die „FilmSchauPlätze NRW“ in diesem Jahr statt, nur im vergangenen Jahr musste die Open-Air-Kinoreihe, die besondere Orte und das Kinoerlebnis miteinander verbindet, pausieren. Umso glücklicher sei sie jetzt, dass die Tour in diesem Jahr, wenn auch mit Corona-Einschränkungen, stattfinden kann. Und da sei Regen kein Grund für schlechte Laune. Das Barendorf bezeichnet sie als echtes „Juwel“: „Das ist wirklich ein besonderer Ort, für den es sich lohnt, bekannt gemacht zu werden. Schade, dass das jetzt dem Regen zum Opfer fällt.“

Dennoch konnten die Organisatoren durchaus zufrieden mit dem Besucheraufkommen sein, meinte Dr. Sandra Hertel, Leiterin der Städtischen Museen. Sommerferien, ein Termin am Montagabend, neue Corona-Regeln und schließlich auch das Wetter machten es der Veranstaltung nicht unbedingt leicht. „Wir hatten auch heute einige Anrufe von Besuchern, die kurzfristig abgesagt haben“, sagte Sandra Hertel, die sich natürlich mehr Gäste gewünscht hätte.

Der „Kunstbummel“, der als Rahmenprogramm vor dem Film stattfand, war unterdessen gut besucht, viele Besucher nutzten das Angebot des Foodtrucks von „WLLM“ und genossen das Zusammensein bei einer Veranstaltung. „Das Konzept lebt davon, dass beide Parteien miteinander interagieren“, erklärte Anna Fantl, die gemeinsam mit ihrem Hund per Zug nach Iserlohn reiste. Und das sei in Barendorf gelungen. Der Film, so erklärte auch die Museumsleiterin, sei auf das Ambiente abgestimmt worden. Auch wenn Barendorf natürlich nicht Versailles sei, so passte der historische Film gut in die Atmosphäre des Museumsdorfes mit seinen Grünflächen und Kunstwerken.

Die Filmauswahl erfolgte daher auch nicht von ungefähr, der grobe Bezug zu Barendorf und seiner Geschichte sei wichtig gewesen. „Viele Filme waren aber durch die Verleiher nicht zu beschaffen“, erinnerte sich Sandra Hertel. Schließlich sei die Wahl auf „Marie Antoinette“ gefallen – mit üppigen Kostümen, prunkvollen Gärten und jede Menge Haarnadeln.

Sandra Hertel war dankbar für die Möglichkeit, die „FilmSchauPlätze“ in Iserlohn zu begrüßen. Auf Antrag der CDU hatte sich die Stadt 2019 bei der Medienstiftung als Austragungsort beworben. Und dass das eine gute Idee war, dem stimmte das Publikum vor der Leinwand mit lautem Applaus zu, ehe sie sich in ihren Stühlen zurücklehnten und mit Einbruch der Dunkelheit im Sonnenuntergang ein ganz besonderes Kinoerlebnis machten.

