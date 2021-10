„Flora und Fauna“ zur Premiere in Iserlohner Sparkasse

Iserlohn. Die Kunstfabrik casa b gestaltet die erste Ausstellung in der neuen „Hochsitz“-Galerie der Sparkassen-Hauptstelle am Schillerplatz.

Rechtzeitig zum Weltspartag am kommenden Samstag, den die Sparkasse Iserlohn „betriebsbedingt“ einen Tag zuvor, also am Freitag, 29. November, begeht, wurde jetzt die neue Galerie-Ebene der sanierten Hauptstelle eröffnet.

Kunstfabrik ist jetzt auch wieder öffentlich aktiv Andrea Ledwolorz, Angelika Fuchs, Annette Kunst-Renfordt, Birgit Tetzlaff, Bettina Brill-Göcking, Britta Heyerhoff, Christiane Bisplinghoff, Franz Malz, Inna Michailov, Ishan Aziz, Karin Kroll, Krystian Styrnol, Liane Senf, Marina Jansen, Marion Schäfter, Petro Gautier, Sandra Theisen, Silvia Blum, Simone Finster, Ulrike von Häfen, Ulla Schürfeld, Ulrike Becker, Ulrike Wälzholz, Uta Engel und Ute Höfle haben zumeist jeweils mehrere Werke zu der Ausstellung beigesteuert. Die Kunstfabrik nutzt die erste große Ausstellung seit März 2020 auch dazu, um auf ihre erste öffentliche Veranstaltung in den Räumen am Schleddenhofer Weg 32 aufmerksam zu machen, wo die Kurse bereits seit längerem wieder laufen: Am Samstag, 20. November, findet dort von 15 bis 20 Uhr ein vorweihnachtlicher „Kunstmarkt der besonderen Art“ unter dem Motto „Klein und fein“ statt. Angeboten werden Bilder und Skulpturen, aber auch Handwerkliches.

Corona-bedingt allerdings nicht mit einer richtigen Vernissage der 79 Bilder und Skulpturen von 25 Dozenten und Mitgliedern der Kunstfabrik casa b in der ersten Etage am Schillerplatz, sondern wie zuletzt ja monatlich in der Letmather Zweigstelle mit einem „Soft-Opening“.

Beim Waldspaziergang entstand die Idee

„Wir haben am vergangenen Donnerstag mit dem Aufhängen der Bilder begonnen und hatten schon am Freitagmorgen die ersten sehr positiven Rückmeldungen von Mitarbeitern und ersten Besuchern“, freute sich Birgit Reck-Blaschke aus der „Unternehmenssteuerung“ des kommunalen Kreditinstituts. Als Nachfolgerin des langjährigen Sparkassen-Ausstellungsmachers Klaus Baberg (wir berichteten) ist sie nun auch verantwortlich für die wechselnden Schauen in der „Hochsitz-Galerie“. Bekanntlich zieht sich das „Waldstadt“-Motto durch das von Grund auf sanierte Gebäude, findet sich beispielsweise im Digitalcenter „Moos“ oder in der „Zwitscheria“. Passend dazu kam Birgit Reck-Blaschke auch im Frühjahr beim Spaziergang mit dem Hund im Wald ins Gespräch mit ihrer Nachbarin Britta Heyerhoff, der „casa b“-Vereinsgeschäftsführerin. „Flora und Fauna“ sollte dann auch der Titel der Premieren-Ausstellung lauten, für die die Künstler teils bereits vorhandene Werke rausgesucht, aber eben auch viele neue in den vergangenen Monaten geschaffen haben.

So findet sich unter den gegenständlichen bis hin zu abstrakten Darstellungen eine große Bandbreite an Motiven aus der Natur wie Blumen und Tiere, aber auch ganze Landschaften. „Mit einem Werk, das sich mit den Roosters beschäftigt, und einer Abbildung der Bauernkirche haben wir zudem zwei Iserlohner ,Leuchttürme’ berücksichtigt“, erläutert Birgit Reck-Blaschke. Verschiedene Maltechniken seien zum Einsatz gekommen, so unter anderem Acryl, Pastell, Öl, Aquarell und Tusche, außerdem finden sich auch Fotodrucke. Die 15 Skulpturen sind aus Holz, Beton und Stein gefertigt worden. Zu sehen und auch allesamt zu erwerben sind die Werke bis Ende Februar.

Bilder können dank Freiräumen viel besser wirken

Dass das casa b jetzt die erste Ausstellung in der „neuen“ Sparkasse gestalten darf – zuletzt war die Kunstfabrik dort vor mehr als einem Jahrzehnt zu Gast –, freute die Vorsitzende Silvia Blum und ihre Mitstreiterinnen sehr. Zumal der „Hochsitz“ im Vergleich zur vorherigen Sparkassen-Galerie viel „luftiger und aufgelockerter“ sei, und die Bilder dank der Freiräume und des größeren Abstands, mit denen viele von ihnen nun betrachtet werden könnten, besser wirken könnten. Das architektonische Konzept biete ganz neue Möglichkeiten, die nicht nur die Gäste am Weltspartag erkunden können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn