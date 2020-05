Förderbescheid: 2,7 Millionen Euro für den „A-Bus Iserlohn“

Iserlohn wird nach Einschätzung von Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart zu einem wichtigen Experimentierfeld für automatisiertes elektrisches Fahren. Für das innovative Projekt „A-Bus Iserlohn – New Mobility LAB“ hat Pinkwart gestern im Düsseldorfer Landtag vier Zuwendungsbescheide im Gesamtvolumen von 2,7 Millionen Euro an das Projektkonsortium überreicht (wir berichteten im Vorfeld). Partner sind die Stadt Iserlohn, die Fachhochschule Südwestfalen, die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) und die Stadtwerke Iserlohn. Das Projekt A-Bus Iserlohn hat gute Chancen, große Innovationskraft zu entfalten und Vorbild für andere Regionen zu werden, so Minister Pinkwart.

„Mobilität und Digitalisierung sind nicht nur Zukunftsthemen in den großen Ballungsräumen, sondern auch in Mittelstädten und im ländlichen Raum. Ich freue mich, dass mit dem Projekt ,A-Bus Iserlohn’ ein wichtiges Element unserer Digitalstrategie an den Start geht, das wir im Rahmen des Großprojekts Digitale Modellkommunen umsetzen. Es hat gute Chancen, große Innovationskraft zu entfalten und Vorbild für andere Regionen zu werden“ , so Pinkwart weiter. Er freue sich, dass der „A-Bus Iserlohn“ dazu eng mit anderen Testfeldern wie zum Beispiel „Bergisch.Smart“ in Wuppertal kooperiert. Die Projektpartner planen ein fahrerloses elektrisches Transportsystem mit insgesamt zwei Elektrobussen. Die automatisierten Elektrobusse werden auf einer 1,5 Kilometer langen Teststrecke zwischen Stadtbahnhof Iserlohn und dem Campus der Fachhochschule Südwestfalen fahren. Eingesetzt wird ein auf deutschen Straßen bereits zugelassenes und erprobtes automatisiertes Bussystem mit Elektroantrieb.

Ladesäulen für den Elektro-Bus sollen Strom aus Photovoltaikanlagen beziehen

Entlang der Strecke sowie im Betriebshof der Märkischen Verkehrsgesellschaft in Iserlohn sollen Ladesäulen installiert werden, die ihren Strom unter anderem aus Photovoltaikanlagen beziehen. Das Projekt wird von der Fachhochschule Südwestfalen wissenschaftlich begleitet. Deren 2200 Studierende, so das Düsseldorfer Ministerium, würden doppelt davon profitieren: „Sie werden den Bus als Fahrgäste nutzen können und sich damit auch in ihrer Ausbildung beschäft

Projektskizze "aBus" Foto: otus / fotolia.com-chesky

igen.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thorsten Schick sprach von einem wichtigen Projekt für Iserlohn und die Fachhochschule Südwestfalen. Denn die verfüge über entsprechende Schwerpunkte und könne sich demnächst mit dem Thema Autonomes Fahren auch in der Praxis beschäftigen. Schick sprach von einem innovativen Brückenschlag zwischen Stadtbahnhof, dem Gebiet des Wissenscampus und der FH Südwestfalen. Das Projekt sei darüber hinaus auch von großem Interesse für heimische Automobilzulieferer, die von entsprechenden Forschungsergebnissen profitieren und möglicherweise auch auf dieser Basis eigene Kompetenzen entwickeln könnten. Dieser Aspekt, so Schick, dürfte dabei geholfen haben, das Interesse von Minister Pinkwart am Projekt „A-Bus-Iserlohn“ zu wecken. Er habe beim Minister auch entsprechend dafür geworben.

Bislang wurden mehr als 100 Projektideen eingereicht

Mit dem Programm Digitale Modellregionen unterstützt die Landesregierung mehrere Regionen dabei, ihre Verwaltung schneller zu digitalisieren, Bürgern und Unternehmen attraktive Angebote zu bieten und mit der Wirtschaft innovative Projekte zur Stadtentwicklung umzusetzen. Insgesamt stehen dafür rund 90 Millionen Euro Landesmittel zur Verfügung. Mehr als 100 Projektideen wurden bisher eingereicht. Davon sind nach Angaben des Ministeriums bereits 55 Projekte an den Start gegangen.