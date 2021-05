Fördermittel für Dach- und Fassadenbegrünung

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn hat einen Förderbescheid erhalten.

Die Stadt Iserlohn hat mit ihrem Förderantrag bei dem Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ Erfolg gehabt. Wie Stadtbaurat Thorsten Grote am Dienstag im Rat berichtete, ist jetzt ein Förderbescheid über 75.000 Euro eingegangen. Mit dem Geld sollen Dach- und Fassadenbegrünungen durch Dritte finanziell unterstützt werden. Bevor aber bei der Stadt Iserlohn eine entsprechende Förderung beantragt werden kann, müssen rathausintern noch die genauen Richtlinien definiert und abschließend von der Politik abgesegnet werden.

Einige Wochen wird es also noch dauern, länger aber wohl nicht, denn nach derzeitigem Stand müssen die Anträge noch in diesem Jahr gestellt werden. Bereits begonnene Projekte können nicht gefördert werden. Wer also aktuell eine Dach- oder Fassadenbegrünung seines Hauses plant, sollte sich etwas gedulden. Gefördert werden 50 Prozent der anerkannten Kosten, die anderen 50 Prozent muss der Hauseigentümer tragen. Bei einer Fassadenbegrünung ist laut Lea Schnippering mit Kosten von 15 bis 35 Euro pro Quadratmeter zu rechnen. Und für eine extensive Dachbegrünung fallen pro Quadratmeter Kosten im Bereich von 15 bis 40 Euro an. Einfluss auf die Kosten habe es beispielsweise, ob bei Fassadenbegrünungen Rankgerüste nötig sind oder nicht, bei der Dachbegrünung spielt die Stärke der Substratschicht eine Rolle.

Das Programm soll einen Beitrag zur Klimaanpassung leisten, berichtet Lea Schnippering. Durch die Kühlleistung der Begrünung von Dächern und Fassaden könne insbesondere in stark versiegelten Bereichen eine Reduzierung der Hitzebelastung erreicht werden. Zusätzlich könne auf begrünten Dachflächen Niederschlag zurückgehalten werden, so dass im Fall von Starkregenereignissen die Kanalisation entlastet und das Risiko gegenüber Überflutungen reduziert werden könne. Damit allerdings durch diese Art von Begrünung ein spürbarer Einfluss auf das Stadtklima erreicht werden kann, ist es notwendig deutlich mehr Gebäude zu begrünen, als das bislang der Fall ist. Dafür sei die Stadt auf die freiwillige Bereitschaft von privaten Gebäudeeigentümern angewiesen. Die Fördermittel sollen dabei einen entsprechenden Anreiz auslösen.

