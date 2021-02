Förderung soll Leerstände in Iserlohn und Letmathe mindern

Iserlohn/Letmathe. Die Stadt erhält bis zu 300.000 Euro vom Land. Leerstehende Ladenlokale könnten so auf zwei Jahre begrenzt günstig vermietet werden.

Die Stadtverwaltung verfügt ab sofort über ein neues Instrument, mit dem Leerstände in der Innenstadt beziehungsweise in den Fußgängerzonen von Iserlohn und Letmathe bekämpft werden können. Bis zu 300.000 Euro können hierfür aus dem „Sofortprogramm Innenstadt“ abgerufen werden. Von dem Landesprogramm begünstigt werden vor allem Kommunen, die von den Schließungen der Warenhaus-Gruppe „Galeria Karstadt Kaufhof“ betroffen sind.

Das Konzept ist einfach. Wer als Besitzer eines Ladenlokals mit einer Größe bis zu 300 Quadratmetern einen Leerstand zu vermelden hat, kann dieses nun unter bestimmten Voraussetzungen für 70 Prozent der Altmiete an die Stadt vermieten. Die wiederum vermietet an Interessenten weiter – und zwar für 20 Prozent der Altmiete. Das Programm ist auf zwei Jahre begrenzt und soll vor allem Gründern in den Anfängen Rückenwind verschaffen.

„Für die Verwaltung ist das Neuland“, sagt Thomas Pütter (Stadtmarketing/Einkauf und Servicebetriebe). Denn: „Eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, in diesem Bereich aktiv zu werden.“ Die Innenstadt nämlich sei ein Teil des freien Marktes – und das Sofortprogramm eine Form des Eingriffs und der Subventionierung. „Allerdings sind es keine normalen Zeiten“, sagt Pütter – und beim Land NRW als Förderungsinitiator sieht man das offenkundig ebenso.

Frische Ideen für die Innenstadt sind gefragt – so wie hier für ein leerstehendes Ladenlokal in der Wermingser Straße. Foto: Michael May

Die Gefahr möglicher Ungerechtigkeiten gegenüber Bestandsmietern, sagt Pütter, ließe sich dabei nicht vollends auflösen. Bei der Vergabe will sich die Stadt aber vorbehalten, steuernd einzuwirken. So sollen die klassischen überregionalen Filialisten nicht berücksichtigt werden, ebenso wenig Unternehmen, die in der Stadt lediglich von A nach B, oder zwischen Iserlohn und Letmathe umziehen. „Wir wollen keine Kannibalisierung“, sagt Pütter auch in Bezug auf mögliche Umzugswillige aus Hemer, die ebenfalls außen vor bleiben sollen.

Insgesamt soll auf eine sinnvolle Mischung geachtet werden. Also nicht der nächste Bäcker, nicht ein gänzlich aus dem Bild fallender Mieter bedacht werden. „Die Rückmeldungen der Händler zeigen uns, dass viele lieber Konkurrenz ertragen, als einen Leerstand zu haben“, so Thomas Pütter weiter. Leerstände schmälern das Gesamtbild – da herrscht anscheinend Einigkeit.

„Das Ganze richtet sich vor allem an junge, dynamische Existenzgründer“, sagt Stadtmarketing-Leiter Dirk Matthiessen über das Programm, gleichwohl eher konventionelle Geschäftsideen und Konzepte durchaus auch eine Chance auf Förderung hätten. „Wir hoffen aber auf experimentelle Ansätze“, so Mat­thiessen weiter, und dadurch„auf einen neuen, spannenden Mix“.

Nach zwei Jahren müssten die Neu-Mieter dann aber auf eigenen Beinen stehen. Es sei denn, es gebe noch einen entsprechenden politschen Beschluss für eine Fortsetzung des Sofortprogramms. Mit dem Blick auf die Zeit danach sagt Thomas Junge, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), dürfe nun aber nicht der Eindruck entstehen, die Ursache für mögliche Leerstände seien allgemein „exorbitant hohe Mieten“. Die Vermieter seien auch in der Vergangenheit schon durchaus zu Kompromissen bereit gewesen.

13 Leerstände in Iserlohn, dazu sieben in Letmathe

Der Bereitstellung der Fördersumme vorweggegangen, von der die Stadt zehn Prozent selbst trägt, war im vergangenen Sommer eine Bestandsaufnahme. 13 Leerstände im potenziellen Iserlohner Förderbereich habe man ausgemacht, dazu sieben in Letmathe, sagt Stefan Baumann, Bereichsleiter Stadtentwicklung. Und wenn die Zahlen auch nicht mehr aktuell sind, dürften sie coronabedingt vermutlich nicht zurückgegangen sein.

Die Höhe der Fördersumme wurde dabei anhand eine Schlüssels festgelegt, der unter anderem die Zahl eben jener Leerstände und auch den Mietspiegel berücksichtigt. Dirk Matthiessen kündigt an, dass man bereits an einem Pilotprojekt arbeite und im Bereich Wermingser Straße nahe vor einem Abschluss stehe. Für Iserlohn soll nun zeitnah noch eine eigene Internetseite für das Projekt entstehen. Ansprechpartner für potenzielle Mieter und Vermieter sind für das Stadtmarketing Thomas Pütter und Dirk Matthiessen, für die GfW Thomas Junge und Thomas Haude.

