Förderzuschlag für Digitalisierungsprojekt

Gemeinsam mit bundesweiten Partnern aus Industrie und Wissenschaft hat das Labor für Massivumformung an der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn den Zuschlag für ein neues Forschungsvorhaben erhalten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert in den nächsten drei Jahren mit einer Gesamtsumme von 2,66 Millionen Euro die Erprobung und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Vorausschauender arbeiten,den eigenen Umsatz steigern

Damit sollen Maschinenhersteller in die Lage versetzt werden, ihre Maschinen, Anlagen oder Komponenten in Abhängigkeit zu der erbrachten Leistung (das sogenannte „Pay per X“-Prinzip) zu vermarkten. Weiterhin werde es so möglich, zusätzliche Serviceleistungen anzubieten, zum Beispiel vorausschauende Wartung, eine Möglichkeit, den eigenen Umsatz zu steigern. Weltweiter Wettbewerb, unsichere Märkte und kürzere Innovationszyklen erforderten im Zusammenspiel mit der digitalen Transformation von den Unternehmen eine flexiblere und gleichzeitig effiziente Produktion.

Heimische Maschinenbauunternehmen seien gefordert, ihre Geschäftsmodelle von reinen Produkt- und Serviceinnovationen hin zu datenbasierten Geschäftsmodellen wie Pay-per-X weiterzuentwickeln. Gezahlt werde hier nur der Nutzen. „Es lässt sich feststellen, dass gerade der Mittelstand auf den zunehmenden Einsatz digitaler Geschäftsmodelle nicht vorbereitet ist oder diese nur zögerlich angeht“, berichtet Prof. Dr. Michael Marré, Leiter des Labors für Massivumformung an der Fachhochschule Südwestfalen. Im Rahmen des neuen Forschungsprojektes solle die Lücke zwischen notwendigem Wissen und Umsetzung geschlossen werden, damit diese Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. „Der industrielle Mittelstand soll mit entsprechenden Werkzeugen und Informationen in die Lage versetzt werden, sogenannte Pay-per-X-Geschäftsmodelle zu erproben beziehungsweise umzusetzen. Modellhaft werden diese mit den beteiligten Projektpartnern realisiert“, umreißt der Professor die Projektinhalte. Grundlage für diese neuen Geschäftsmodelle seinen genügende Daten.

Ohne Daten geht es nicht beidigitalen Geschäftsmodellen

Datenerhebungsmethoden und eine passende Sensorik bildeten dafür die Basis. Verbunden mit Datenspeichern und Auswerteinheiten würden sie eine Dauerbeobachtung des Produktzustandes ermöglichen. So werde es möglich, digitale Services – von der Angebotserstellung bis zur autonomen Wartung – in einem Geschäftsmodell abzubilden. „Die Sensoren einer Maschine liefern unterschiedlichste Daten, zum Beispiel über Temperatur, Arbeitstakt, Maschinenbeanspruchung und -belastung und vieles mehr. Diese Daten ermöglichen nicht nur eine Analyse, ob die Maschine optimal gefahren wird, sie können dem Maschinenhersteller auch Anhaltspunkte für die Optimierung der folgenden Technologie-Generation geben oder dem Maschinenanwender eben auch Informationen zur Abrechnung von Leistungen“, erklärt Michael Marré die Vorteile der digitalen Geschäftsmodelle. Ziel des Forschungsvorhabens sei es, den Unternehmen eine Checkliste mit Werkzeugen an die Hand zu geben, die ihnen Aufschluss darüber gibt, welche technischen Funktionen zur Integration von Pay-per-X-Geschäftsmodellen in die Produktpalette notwendig sind und wie diese ausgeführt werden könnten.

„Bei der jetzigen Ausschreibung wurden insgesamt 170 Vorhaben eingereicht, von denen 13 Projekte, darunter das unsere, gefördert wurden. Das ist schon eine Auszeichnung für uns“, freut sich Marré.