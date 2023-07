Foodsharing: So retten Iserlohner Lebensmittel vor der Tonne

Das Ergebnis einer Rettung in Iserlohn am Samstagabend: Brötchen, Laugengebäck, Hefezöpfe. Viele Lebensmittel, die nach Ladenschluss nicht verkauft sind, werden entsorgt. Die Ehrenamtlichen des Umweltprojektes „Foodsharing“ retten diese Lebensmittel.

Iserlohn. In Iserlohn gibt es zwei „Foodsharing-Fairteiler“, in denen gerettete Lebensmittel abgeholt werden können. So einfach kann jeder mitmachen.

„Als ich das erste Mal Lebensmittel gerettet habe, habe ich geweint, so entsetzt war ich. Ich war nur bei einer einzigen Bäckerei und hatte zehn Kisten mit guten Broten im Auto, die eigentlich entsorgt worden wären“, sagt Michaela. Sie ist „Foodsharing“-Botschafterin für den Raum Iserlohn und Hemer. „Foodsharing“, zu Deutsch: Lebensmittel teilen, ist ein Umweltprojekt. Ziel ist es, Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten.

Die Plattform Foodsharing.de gibt es bereits seit 2012. „Foodsharing“ setzt sich für einen „verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und ein nachhaltiges Ernährungssystem ein. Dabei steht an erster Stelle das Ziel, die Verschwendung von Lebensmitteln bis zum Jahr 2030 zu halbieren und in der Folge zu beenden“, heißt es auf der Plattform. Das Netzwerk wächst und wächst, in Iserlohn entstand 2020 der erste „Fairteiler“. Michaela ist seit 2021 dabei. Sie als Botschafterin und ein Team von rund 35 sogenannten „Foodsavern“ (Lebensmittel-Rettern) ist das ganze Jahr aktiv. Sie alle fahren Betriebe in der Umgebung an, die sich am Projekt beteiligen und retten Lebensmittel, die sonst nach Ladenschluss entsorgt werden würden. „Das können Bäckereien, Supermärkte, aber auch der Wochenmarkt sein. Wenn ein Laden schließt, sind viele Lebensmittel von jetzt auf gleich Abfall“, erzählt sie.

Standort kommt per persönlicher Nachricht

Wie viele Lebensmittel gerettet werden können, weiß vorher niemand. „Wir fahren die Betriebe an und schauen, was wir bekommen“, so die 56-Jährige. Die geretteten Lebensmittel kommen dann in einen sogenannten „Fairteiler“. Das ist eine Box. Ob es sich dabei um einen Metallschrank, wie am Lichtblick handelt (siehe unten), oder wie bei Michaela um eine Gartenbox, ist völlig egal. Nach der Rettung befüllt die Iserlohnerin ihre Box, fotografiert den Inhalt und stellt die Bilder auf die Foodsharing-Plattform oder in ihre Gruppe „Foodsharing Iserlohn“ bei Facebook. Es gibt auch eine WhatsApp- und eine Telegramm-Gruppe. Alle Teilnehmer können sich die Bilder anschauen und ihr eine persönliche Nachricht schicken und ihre Adresse erfragen. „Die mache ich nicht direkt öffentlich, weil meine Box auf meinem privaten Grundstück steht. Da ich immer zu unterschiedlichen Zeiten rette, kann ich nie sagen, wann die Box befüllt ist und ich möchte auch verhindern, dass ich erwartet werde“, erklärt die Iserlohnerin. Das Engagement der bescheidenen Frau, die aus diesen Gründen auch nicht mit vollem Namen in die Öffentlichkeit treten möchte, ist groß: Sie investiert nicht nur ihre Zeit, sondern zahlt auch das Benzin, um mit ihrem privaten Auto zu den Betrieben zu fahren, aus eigener Tasche. „Es ist eine Herzenssache für mich“, sagt sie.

Jede Menge Gemüse wurde am Samstag in Iserlohn gerettet. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Obst, Gemüse, Brot, Brötchen, Kuchen, Süßigkeiten, aber auch Pflanzen, Blumenerde oder Holzkohle hat Michaela schon gerettet. „Da war dann mal ein Schnitt in der Verpackung, aber die Produkte selbst waren völlig in Ordnung“, erzählt sie. Neuerdings steht bei Michaela sogar ein Kühlschrank. Gespendet von Foodsharing. „Jetzt kann ich auch Fleisch und andere Lebensmittel retten, die gekühlt werden müssen“, freut sie sich. „Wir retten auch von Privatleuten, die beispielsweise in den Urlaub fahren und zu viel eingekauft haben. Oder von Leuten, die grundsätzlich nichts mehr essen, sobald das Haltbarkeitsdatum erreicht ist“, erzählt Michaela. „Hülsenfrüchte, Konserven, so etwas hält sich. Wer also den Keller von der Oma ausräumt, kann sich auch gerne an uns wenden, bevor etwas weggeworfen wird.“ Nicht in die Kiste dürfen Spirituosen oder Medikamente.

Nachweis ist nicht erforderlich

Vorbeikommen kann jeder, Hauptsache die Lebensmittel werden gerettet. Michaela: „Bei uns muss niemand einen Nachweis erbringen. Man merkt aber doch, dass der Bedarf da ist. Zu mir kommen viele Leute, die einfach durchs Raster fallen. Wir hatten auch schon den Fall, dass ich einen Anruf bekommen habe von jemandem, der nichts mehr zu Essen hatte, aber noch fünf Tage auf sein Geld warten musste.“ Viele Ältere, alleinerziehende Mütter, Großfamilien oder Familien, die pflegebedürftige Kinder haben, bei denen sehr viel Geld in die Therapie fließt, kommen zu Michaela. „Hier muss sich niemand schämen, die Kiste steht bei mir vor dem Haus, jeder kann sich anonym etwas nehmen. Es gibt aber auch eine Regel: Schaltet eure Sinne ein. Riecht an den Lebensmitteln, bevor ihr sie verzehrt. Ich sortiere natürlich vor, aber es kann natürlich sein, dass in einer ganzen Packung mal eine schimmelige Weintraube dazwischen ist, so wie im Laden auch“, sagt die 56-Jährige. Und auf den Nächsten sollte geachtet werden, jeder sollte etwas abbekommen.

Viel gutes Essen wird entsorgt

Traurig wird die Lebensmittel-Retterin, wenn sie sieht, wie Lebensmittel entsorgt werden: „So wie jetzt auf der Kirmes in Letmathe. Wir hatten die Erlaubnis, dort zu retten und haben die einzelnen Betriebe angesprochen. Ein Betrieb, der nicht mitmachen wollte, hat sehr viel gutes Essen vor unseren Augen in einen großen blauen Müllsack geworfen, als wir auf einen anderen Betrieb gewartet haben. Wenn man bedenkt, wie viele Leute davon satt geworden wären, tut das echt weh.“

Mitmachen? So geht’s!

Dabei kann jeder ganz einfach mitmachen. Betriebe, die interessiert sind, Lebensmittel zu spenden, anstatt sie zu entsorgen, können sich per Mail an iserlohn@foodsharing.network direkt an Michaela wenden. „Als Betrieb sollte man sich immer vor Augen führen, dass wir die Lebensmittel kostenlos abholen – eine Entsorgung kostet viel Geld.“ Wer das Team als „Foodsaver“ unterstützen möchte, kann sich kostenlos auf „Foodsharing.de“ anmelden, muss ein kurzes Quiz machen und kommt dadurch mit Michaela in Kontakt.

Zweiter „Fairteiler“ beim Sozialzentrum Lichtblick

Auch auf dem Kirchhof an der Obersten Stadtkirche beim Sozialzentrum Lichtblick gibt es einen sogenannten „Fairteiler“. Das ist ein roter Metallkasten.

Ein weiterer „Fairteiler“ steht auf dem Kirchhof an der Obersten Stadtkirche beim Sozialzentrum Lichtblick. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

„Meist wird hier nach den Markttagen mittwochs und samstags befüllt“, weiß Bernhard Oberle, der sich ehrenamtlich bei „Foodsharing“ engagiert und sich um diesen „Fairteiler“ kümmert. Dann landet meist Obst und Gemüse im Kasten. An anderen Tagen werde er allerdings abends auch immer wieder befüllt, dann meist mit Backwaren. „Am einfachsten ist es, einfach auf gut Glück gucken zu gehen, ob etwas im Kasten liegt“, rät Oberle. Vom Fritz-Kühn-Platz aus erreicht man den „Fairteiler“ ganz einfach: Treppe hoch, dann links. „Durch diesen Standort kooperieren wir mit der Essensausgabe des Lichtblicks, dadurch hat immer jemand ein Auge drauf“, berichtet Oberle. So könne zum Beispiel verhindert werden, dass ein Kopfsalat im Kasten vergammelt, weil er nicht mitgenommen wird.

Ehrenamtler hoffen auf gesunden Menschenverstand

Ursprünglich gestartet ist der „Fairteiler“ im November 2020 am Bürgerraum am Fritz-Kühn-Platz. Dieser Standort erwies sich als nicht günstig, deshalb wurde er gewechselt. Jeder, der möchte, kann sich auch am Lichtblick die Lebensmittel aus dem „Fairteiler“ herausnehmen. Auch wenn „Foodsharing“ kein soziales Projekt ist, hoffen die Ehrenamtler auf gesunden Menschenverstand und gegenseitige Rücksichtnahme bei der Entnahme: „Jeder sollte nur soviel mitnehmen, dass für den Nächsten auch noch etwas da ist.“ Das klappe in der Regel auch sehr gut, aber eben nicht immer bei jedem. Es gebe durchaus Leute, die sich die Taschen komplett vollstopfen, so dass nichts mehr für andere übrig bleibe. Aber „man kennt mittlerweile seine Kandidaten, die dann auch gezielt angesprochen werden“, berichtet Oberle aus der Praxis.

Kühlschrank soll kommen

Der „Fairteiler“ ist öffentlich zugänglich, nur in den Nachtstunden von 23 bis 6 Uhr ist das Gelände aus Sicherheitsgründen abgeschlossen. „In der restlichen Zeit darf auch jeder Lebensmittel hinbringen“, erklärt Oberle. Einzige Bedingung: Die Lebensmittel sollten nicht verderblich und in einem Zustand sein, in dem man sie selbst noch essen würde. „Einen Kühlschrank gibt es hier am Lichtblick aktuell noch nicht, aber es tut sich gerade sehr viel in unserem Netzwerk und im Laufe des Jahres soll noch ein Kühlschrank kommen“, blickt Oberle in die Zukunft.

Netzwerk sucht Mitstreiter

Das Netzwerk wachse, es entstehen an immer mehr Orten neue „Fairteiler“. „Es werden immer Leute gesucht, die sich engagieren, jeder kann mitmachen“, hofft auch Bernhard Oberle, genau wie Michaela, auf weitere Mitstreiter.

