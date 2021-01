Forderung nach Gerechtigkeit: "Verhütung muss besser werden"

Iserlohn/Berlin. Organisation "Better Birth Control" setzt sich für bessere Verhütungsmöglichkeiten ein. Iserlohnerin Rita Maglio hat sie mitbegründet.

Ob Pille, Kupferspirale oder Hormonpflaster: Möglichkeiten zur Verhütung gibt es viele. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wählt fast jede zweite Frau, die in Deutschland verhüten möchte, dafür die Pille, obwohl die teilweise starken Nebenwirkungen mittlerweile bekannt sind. Das Problem: Es gibt zwar Alternativen, doch auch die kommen für viele Nutzerinnen nicht ohne Nebenwirkungen aus – und sie sind ausnahmslos für die Verwendung durch Frauen.



Ein Umstand, der sich dringend ändern muss, finden Rita Maglio (24) und Jana Pfenning (25), Gründerinnen der Kampagne „Better Birth Control". Die 24-Jährige stammt aus Iserlohn und wohnt seit vergangenem Jahr in Berlin. Die beiden lernten sich Anfang 2020 in Brüssel kennen, als beide im Europäischen Parlament arbeiteten. Bei einem Abend in einer Bar mit Kollegen und Kolleginnen kam das Thema Verhütung auf und schnell war klar: Trotz unterschiedlicher politischer Hintergründe waren sich alle einig, dass sie mit den vorhandenen Möglichkeiten unzufrieden sind. Bisher gab es jedoch keinen Verein oder eine Lobbygruppe, die das Problem auf politischer Ebene adressierte und sich für eine Verbesserung einsetzte. Schaut man auf die Abgeordneten, die in den Parlamenten auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene sitzen, kommt das nicht von ungefähr: Der Großteil ist über 40 Jahre alt. Ein Alter, in dem die Familienplanung in den meisten Fällen nicht mehr aktuell ist und sich die Betroffenen auch eher für langfristige Lösungen wie eine Vasektomie oder Sterilisation entscheiden können.

Erfolg der Petition kam für die beiden Gründerinnen überraschend

Seit September arbeiten Rita Maglio und Jana Pfenning an „Better Birth Control”. Als erster Schritt sorgte jetzt vor allem ihre Petition für Aufmerksamkeit, die bereits nach einer Woche über 60.000 Unterstützerinnen und Unterstützer fand. Gerechnet habe sie damit nicht, sagt Rita Maglio: „Es ist toll, dass unsere Forderungen so vielen Menschen aus der Seele sprechen.” Die Petition mit dem Titel „Verhütung für alle besser machen!” ist dabei bewusst nicht konkret formuliert. Vielmehr gehe es darum, das Thema aufzubringen und einen gesellschaftlichen Diskurs anzuregen. Die Unterschriften seien eher als eine Art Druckmittel zu verstehen: „Unser nächstes Ziel ist es, mit verschiedenen Politikerinnen und Politikern zu sprechen und unser Anliegen vorzubringen. Mit, sagen wir mal, 100.000 Menschen im Rücken, die das genauso sehen wie wir, ist unsere Position natürlich eine ganz andere”, erklärt Rita Maglio. Und die Aufmerksamkeit, die „Better Birth Control” jetzt schon bekommen hat, zeigt Wirkung: Erste Gespräche haben bereits stattgefunden, weitere sind in Planung. Das große Ziel: mit Gesundheitsminister Jens Spahn und Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, über das Thema Verhütung sprechen.

„Es ist 2021, die Antibabypille ist in Deutschland seit 60 Jahren erhältlich und wir fragen uns: Wäre es nicht an der Zeit für nebenwirkungsfreie Verhütungsmethoden für Männer und Frauen?”, heißt es im Text der Petition auf www.change.org. So fordern sie gleichberechtigte Verhütung, eine Erweiterung des Marktes und Investitionen von Politik und Pharmakonzernen in die Forschung. An Verhütungsmethoden für Männer wurde bereits viel geforscht, wie zum Beispiel mit dem Samenleiterventil, Verhütungsgels oder Hormonspritzen. Auf den Markt hat es aber bisher keines der Produkte geschafft, heißt Männer müssen sich häufig auf die Frauen verlassen. Besonders paradox: In ihrer Recherche haben die beiden Gründerinnen erfahren, dass Verhütungsmittel wie die Pille aufgrund ihrer zahlreichen starken Nebenwirkungen heute vermutlich gar nicht mehr zugelassen würden. Dennoch wollen Rita Maglio und Jana Pfenning es nicht schmälern, dass es in den vergangenen Jahren auch positive Entwicklungen von Verhütungsmitteln mit weniger Nebenwirkungen gegeben hat – aber eben einseitig, nur für Frauen.

Auch Männer sollen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt ihre Verhütungsmethode auszuwählen



Die beiden Petitionsinitiatorinnen haben in den vergangenen Tagen zum Thema gleichberechtigte Verhütung bereits einige kritische Stimmen von Männern gehört. Dabei wäre eine Möglichkeit der selbstbestimmten Entscheidung, wie sie verhüten wollen, auch ein Erfolg für sie. „Frauen sollen nicht auf hormonelle Verhütungsmittel mit potenziellen Nebenwirkungen zurückgreifen müssen und Männer die Möglichkeit haben, für sich selbst entscheiden zu können, wie sie verhüten”, erklärt Rita Maglio den Hintergrund der Forderung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Verbesserung der Aufklärung. „Da besteht dringender Nachholbedarf, so über verschiedene Verhütungsmöglichkeiten sowie deren mögliche Nebenwirkungen”, heißt es im Text der Petition. Es sei wichtig, dabei vor allem bei jungen Menschen anzusetzen – und das weit über bloßen Schulunterricht hinaus. Rita Maglio und Jana Pfenning haben als Jugendliche, wie viele ihrer Freundinnen auch, selbst die Erfahrung gemacht, dass die Pille verschrieben wird, aber die Aufklärung eher lückenhaft ist. „Die jungen Frauen müssen genau erfahren: Was macht die Pille? Nur wenige lesen den Beipackzettel und können das Gelesene auch entsprechend reflektieren”, betont Rita Maglio. Darüber hinaus sei es wichtig, im Detail über den weiblichen Zyklus aufgeklärt zu werden und was ein Verhütungsmittel daran verändert. Wenn auch Männer genau wüssten, wie etwa hormonelle Verhütungsmittel im weiblichen Körper wirken, ermögliche das für alle Menschen, sich sowohl ihrer Verantwortung als auch der Möglichkeiten bewusst zu werden. Nur so könne auch ein gesamtgesellschaftliches Umdenken stattfinden.

Ziele sollen durch Aufklärungsarbeit und gemeinsames Engagement erreicht werden



Mit einem multidisziplinären Team, das unter anderem auch von einer Gynäkologin unterstützt wird, will „Better Birth Control” jetzt auch selber Aufklärungsarbeit leisten, unter anderem via Instagram. „Wir wollen alle mitnehmen, gerade die Jüngeren erreichen wir da mit kurzen und knackigen Infos am ehesten”, so Rita Maglios Einschätzung. Bald soll das Angebot auch durch Videos oder Interviews mit Experten ergänzt werden. „Wir wollen die Gesellschaft abbilden, also jeden, der mit dem Thema in Berührung kommt, auch zu Wort kommen lassen”, formuliert sie das Ziel. Die Hauptnachricht: Alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Orientierung oder Identität, sollen von den Forderungen der Initiative profitieren. „Wir wollen gemeinsam für bessere Verhütung kämpfen."