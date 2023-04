Frau (27) verletzt Mann (36) in Iserlohn mit einer Machete

Iserlohn. In einer Unterbringungseinrichtung in Iserlohn hat eine 27-Jährige einen 36-Jährigen mit einer Machete verletzt. Die Hintergründe sind unklar.

Eine 27-Jährige hat am Samstagnachmittag in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Bleichstraße in Iserlohn einen 36-Jährigen mit einer Machete am Bein verletzt. Ob es sich dabei um eine vorsätzliche Tat oder einen Unfall handelte, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat laut Mitteilung der Polizei die Ermittlungen übernommen. Der verletzte 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 27-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht.

Dort wurde sie im weiteren Verlauf wieder entlassen. Die Machete wurde sichergestellt.

