Eine Randaliererin hat die Nacht in Polizeigewahrsam in Iserlohn verbracht.

Blaulicht Frau wandert nach Randale in Iserlohn in Polizeigewahrsam

Iserlohn Eine 31-Jährige hat am Konrad-Adenauer-Ring in Iserlohn randaliert. Die Polizei nahm die Randaliererin über Nacht mit in Gewahrsam.

Eine 31-Jährige aus Hemer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00.20 Uhr, am Konrad-Adenauer-Ring in Iserlohn randaliert. Die alkoholisierte Frau schrie nach Polizeiangaben herum und ging distanzlos Passanten an.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die Polizeibeamten sprachen ihr deshalb einen Platzverweis aus. Diesem kam die 31-Jährige nicht nach. Gegen die anschließende Ingewahrsamnahme wehrte sich die Frau. Unter anderem kratze sie eine Beamtin am Unterarm. Die weitere Nacht verbrachte sie im Polizeigewahrsam. Gegen sie wird nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn