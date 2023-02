Frauen prügeln sich vor Diskothek in Iserlohn

Iserlohn. Zwei Frauen haben sich vor einer Disco in Iserlohn geprügelt. Eine von ihnen war nicht zum ersten Mal aggressiv.

Zwei Frauen haben sich am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek auf dem Gehweg der Hans-Böckler-Straße in Iserlohn geprügelt. Als die Polizei gegen 5.30 Uhr eintraf, versuchten gerade weitere Personen, die streitenden Frauen (25 und 30) zu trennen. Das Ehepaar hatte den Morgen zusammen in der Disco verbracht und wollte sich von einem Taxi wegbringen lassen. In oder an dem Taxi kam es zum Streit und die Frauen begannen, sich zu schlagen und an den Haaren zu ziehen.

Um ihre Identität festzustellen, nahm die Polizei die sehr aggressiv auftretende 25-jährige Frau mit zur Wache. Angesichts früherer ähnlicher Vorfälle stellte die Polizei ihren Wohnungsschlüssel sicher und sprach ein zehntägiges Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung aus. Gegen beide Frauen wurden Anzeigen geschrieben wegen versuchter Körperverletzung.

