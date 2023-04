Freie Fahrradboxen an Iserlohns Bahnhof

Iserlohn. Kostenfrei stehen am Stadtbahnhof Iserlohn, am Bahnhof Kalthof und am Haltepunkt Iserlohner Heide Fahrradboxen zur Verfügung.

Für alle Pendlerinnen und Pendler hat das Stadtmarketing Iserlohn laut einer Pressemitteilung gute Nachrichten: Es stehen freie Fahrradboxen an den „Bike & Ride“-Anlagen am Iserlohner Stadtbahnhof, am Bahnhof Kalthof und am Haltepunkt in der Iserlohner Heide zur Anmietung zur Verfügung.

Die Fahrradboxen können kostenfrei gemietet werden. Voraussetzung dafür ist die Vorlage einer gültigen Monats- oder Jahreskarte der Deutschen Bahn (beziehungsweise VRL- oder Semesterticket) und die Hinterlegung von 15 Euro Pfandgebühr für den Schlüssel.

Interessierte können sich bei Tim Linke in der Stadtinfo melden, entweder unter 02371/217-1820 oder per E-Mail an stadtinfo@iserlohn.de.

