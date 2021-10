Iserlohn. Freie Fahrt ins Grüner Tal: Die gesperrte Brücke über den Grüner Bach kann wieder mit Fahrzeugen bis zwölf Tonnen einspurig befahren werden.

Die Freigabe durch die Stadt Iserlohn wurde am heutigen Donnerstag erteilt. Die entsprechende Beschilderung wird zunächst nur im nahen Umfeld der Brücke angebracht, bevor dann ab 12. Oktober die Schilder für den überörtlichen Verkehr ergänzt werden. Die durch das Hochwasser Mitte August stark beschädigte Brücke wurde provisorisch ausgebessert und muss weiter beobachtet werden.

Die Stadt erinnert zudem daran, dass die Vollsperrung am Wochenende von Samstag, 16., ab 15 Uhr bis Sonntag, 17. Oktober, abends wegen der anstehenden Asphaltarbeiten an der Grüner Talstraße zwischen Kreisverkehr Grüne und der ehemaligen Brauerei wieder eingerichtet wird. Die Zufahrt Richtung Roden am Feuerwehrgerätehaus Lösseler Straße bleibt durchgehend befahrbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn