Freiwillige für Iserlohner Förderschule gesucht

Iserlohn/Kreis. Auf Unterstützung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes hoffen die Lehrer an der der Carl-Sonnenschein-Schule in Iserlohn und der Schule an der Höh in Lüdenscheid.

Die Förderschulen in Trägerschaft des Märkischen Kreises haben den Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“.

Die Freiwilligen helfen hauptsächlich bei der Pflege und der Betreuung der Schüler. Außerhalb der Unterrichtszeiten übernehmen auch sie Hilfstätigkeiten im Hausmeisterwesen, in der Verwaltung und führen kleinere Sachtransporte durch. Voraussetzung für die Teilnahme am Bundesfreiwilligendienst in den Schulen ist, dass die Vollzeitschulpflicht erfüllt und die Volljährigkeit erreicht ist.

Zeitliche Begrenzungkann vereinbart werden

In der Regel geht der Bundesfreiwilligendienst über elf Monate, jedoch kann auch eine andere zeitliche Begrenzung vereinbart werden. Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld in Höhe von 330 Euro, unentgeltliche Mittagsverpflegung und einen Fahrtkostenzuschuss. Im Rahmen ihrer Tätigkeit sind die Freiwilligen sozialversichert; ein Anspruch auf Kindergeld bleibt bestehen. Nach Beendigung des Dienstes erhalten die Freiwilligen ein qualifiziertes Zeugnis sowie eine Dienstzeitbescheinigung

Bei Interesse an dieser Tätigkeit sind nähere Informationen bei der Schulverwaltung des Kreises oder direkt bei den Schulen erhältlich. Ansprechpartnerin der Schulverwaltung ist Stefanie Nunziante, 02351/966-6561, E-Mail: s.nunziante@maerkischer-kreis.de.