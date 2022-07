Friederike-Fliedner-Berufskolleg: Das sind die Absolventen

Am Fliedner-Berufskolleg gab es eine Entlassfeier.

Iserlohn. Absolventen mehrerer Fachrichtungen am Friederike-Fliedner-Berufskolleg sind nun fertig. So wichtig ist ein respektvoller Umgang für die Zukunft.

Das Motto der diesjährigen Entlassfeiern am Iserlohner Friederike-Fliedner-Berufskolleg, „Respect“, hatte unmittelbaren Bezug zu dem gleichnamigen Song von Aretha Franklin in den 70er Jahren, in denen das Thema schon genauso aktuell war, wie es im 21. Jahrhundert noch immer ist.

In der Sporthalle des Berufskollegs fanden sich die Absolventen aus drei Bildungsgängen in vier Etappen ein, um ihre Abschlüsse jeweils gebührend zu feiern.

+++ Mehr aus Iserlohn: Sonniger Kunstmarkt zum Anschauen und Mitmachen +++

Den Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden an der Schule der Diakonie Mark-Ruhr sollte vor allem deutlich werden, dass ein respektvoller Umgang miteinander immer wichtiger wird: im Berufsleben, im Privaten, im gesellschaftlichen Miteinander, in den sozialen Netzwerken und in der Schule.

Gut gemeinte Ratschläge, Weisheiten und Wünsche durften natürlich nicht fehlen. Launige und nachdenkliche Ansprachen von Schülervertretern, Klassenlehrern und der Schulleitung sorgten trotz aller Hygienemaßnahmen für eine gelungene Veranstaltung, heißt es in einer Mitteilung der Schule-.

Die Absolventinnen und Absolventen am Friederike-Fliedner-Berufskolleg:

BFSO (Staatlich geprüfte/r Sozialassistent/in):

Lucas Samuel Adolf, Pia-Marie

Bieber, Lisa Bledau, Maximillian Ernst, Nurcan Gölcük, Galina

Grünwald, Sven Hasenkopf,

Dominik Kelch, Yasmin Angelina Kuntze, Daniel Kunz, Chiara

Chantal Leukel, Lea Meininghaus, Saskia Müller, Miou Nicole Sauer, Amanda Westhoff, Nicole Yasar und Tayebeh Zeraati.

FHR 12 (Fachhochschulreife):

Rina Asllani, Olena Belger, Renee Monique Braun, Dilem Dalkiran, Jan Alexander Dickbertel, Natalie Gabrys, Marc Gerdes, Aileen Jung, Lorena Kolaric , Dalaf Krad,

Alexandra Kuhnt, Carina Loos,

Maja Britta Müller, Marlon Noel Pandel, Leo Schlienkamp, Saskia Schumacher, Zehra Nur Senol, Lia Josephine Siegismund, Amelie Malin Sonneborn, Leonie Thiele, Luna von der Brake, Luca Weigel und Julia Zideller.

FSO (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in):

Leonie Aigner, Jannine Bensch,

Jeannine Bittner, Carmen Bremshey, Leonie Ebbers, MichelleFriedrichs genannt Schlenkermann, Giulia Graupe, Leonie Gütting, Luis Hagelstein, Christina Kaneli, Lea Kaufmann, Jane-Marie Kuhn,

Darlene Naumann, Sophia Orlow, Esther Rüffert, Lena Marie Scheffler, Janina Schröder,

Angelina Schumacher, Courtney Turck und Marie Theres Zemelka.

PiA (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in):

Emilie Aru, Sophie Delboi, Mareen Janine Dettmann, Saskia Gillmann, Jessika Lee Hain, Fayza Hussein, Chiara Jüdt, Nico Kauf, Kevin Kemper, Felix Kieslich, Elisa Korell, Lina Menge, Ann-Cathrin Michaelis, Robin Mitze, Stephanie Mrozek, Maximilian Müller, Sandra Nelsen, Kelechi Columbus Obi, Lina Orefice, geb. Forkel, Laura Riedel und Marlin Loreena Schaefer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn