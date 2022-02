Frischer Wind im Sümmeraner Edeka-Markt

Andre Enste in der Obst- und Gemüseabteilung seines Edeka-Marktes in Sümmern. Nach dem Umbau soll diese doppelt so groß werden.

Sümmern. In Sümmern tut sich was. Der Edeka-Markt hat einen neuen Besitzer. Aus „Schäfer“ wurde „Enste“. Was ist geschehen und was wird noch passieren?

Nach drei Jahrzehnten als Lebensmittelhändler in Sümmern verabschiedete sich Michael Schäfer Ende Januar von seinen Kunden und ging in den wohlverdienten Ruhestand. „Es ist Zeit für mich, Platz für die nächste Generation zu machen“, sagt Michael Schäfer, „und ich freue mich, den Markt an meinen Stiefsohn zu übergeben.“ Dieser heißt Andre Enste, ist 43 Jahre alt, Ur-Sümmeraner und Lebensmittelhändler aus Leidenschaft. „Ich habe schon 2006 im Markt an der Laventiestraße Joghurts eingeräumt und ab und zu die Kasse gemacht“, erinnert sich Enste an seine Anfänge. Nur drei Jahre später überzeugten ihn seine Eltern, die Marktleitung zu übernehmen. „Die Reise ging los“, sagt Enste heute.

Vor zehn Jahren machte sich der glühende Roosters-Fan mit seinem ersten Edeka-Markt in Menden selbstständig, 2018 kam ein weiteres Unternehmen in Altena dazu. „Der Markt an der Sümmerner Straße ist mir eine Herzensangelegenheit“, so Enste, „ich bin sehr froh, dass ich jetzt nach Hause kommen konnte, um die Arbeit meines Stiefvaters fortzusetzen.“ Das Konzept des 1.300 Quadratmeter großen Marktes mit rund 20.000 Produkten bleibt zunächst bestehen. Vorerst, denn Andre Enste führt Großes im Schilde. „Ich möchte hier eine ganz tolle Sache für Sümmern und die Umgebung entstehen lassen“, sinniert Enste und wird konkreter.

Der Edeka-Markt in Sümmern wird erweitert. Auf der Freifläche neben dem Gebäude entsteht ab Ostern ein Neubau. Foto: Stephan Faber / IKZ

Ab Ostern beginnen die Arbeiten für einen Erweiterungsbau, der auf der Freifläche rechts neben dem Gebäude entstehen soll. Hier sollen die Bäckerei und der Blumenshop nach der Fertigstellung ein neues und größeres Zuhause finden. Aber das ist noch lange nicht alles. Enste: „Im Herbst werden wir den gesamten Markt entkernen, nur die Grundmauern und das Dach werden stehen bleiben. Selbst die Fliesen werden erneuert.“ In vier Wochen Bauzeit, in der der Markt geschlossen bleiben muss, wird ein komplett neues Geschäft entstehen, dass dann auf einer Verkaufsfläche von 1800 Quadratmetern deutlich mehr Vielfalt anbieten kann. Das wird nicht nur durch den Anbau, sondern auch durch die Erweiterung der Front in Richtung Parkplatz erreicht.

Alle Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz in Sümmern

Eine Reduzierung der Parkplätze wird es dadurch aber nicht geben, verspricht der Kaufmann. „Alleine der Bereich Obst und Gemüse wird doppelt so groß wie bisher. Wir wollen aber auch regionalen und veganen Produkten mehr Platz bieten“, sagt Enste, der sich selbst als „soliden Arbeiter“ tituliert.

Ein Macher mit Visionen. Denn neben einer modernen Gestaltung für das Einkaufsvergnügen will der zweifache Familienvater auch in nachhaltige Technologien wie beispielsweise CO 2 -Kühlanlagen und LED-Beleuchtung investieren. Mit moderner Technik soll die Abwärme der Kühlanlagen genutzt werden, um das Gebäude zu heizen. Auf dem großen Dach wird zudem eine Photovoltaikanlage installiert. „Nach dem Umbau arbeiten wir in Sümmern fast klimaneutral“, sagte Enste nicht ohne Stolz.

Alle 50 Mitarbeiter bleiben im Markt angestellt. „Ich habe hier ein tolles Team und mit meinem Sebastian Pitthan einen Marktleiter, auf den ich mich voll und ganz verlassen kann“, sagt der neue Chef und stellt neue Arbeitsplätze nach dem Umbau in Aussicht. Und er will auch an die Tradition seines Stiefvaters anknüpfen, sich in der Gemeinschaft vor Ort einbringen und weiterhin viel soziales Engagement zeigen.

