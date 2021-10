Stiftungshof Frostschutz einmal anders – und nachhaltig in Iserlohn

Kalthof. Schafwolle vom Kalthofer Stiftungshof macht Pflanzen winterfest und kann später als Dünger genutzt werden.

Die Kinder vom Naturkindergarten Lindenhaus sind mit Feuereifer dabei: Der Maulbeerbaum im Garten der Kita bekommt an diesem schönen Herbsttag sein Winterkleid verpasst. Das ist wichtig, damit er die Kleinen auch im nächsten Jahr mit seinen süßen und Vitamin-C-reichen Früchten versorgen kann. „Der Strauch stammt ursprünglich aus südlicheren Gefilden, ohne Schutz würde den deutschen Winter nicht überstehen“, sagt Erzieherin Reinhild Altinger.

Eine Sorge, die viele Pflanzenfreunde umtreibt: Spätestens Anfang November beginnt für sie eine arbeitsreiche Zeit. Es gilt, den Garten oder Balkon winterfest zu machen, damit Blumen, Pflanzen und Gehölze gut durch die kalte Jahreszeit kommen. Üblicherweise werden dafür die oberen Teile von Rosen und Co. mit Jutesäcken oder Noppenvlies umwickelt. Letzteres ist nicht nur wenig ökologisch, sondern hat auch einen weiteren Nachteil: Durch die Kunststofffolie können die Pflanzen nicht „atmen“, es bildet sich Staunässe, Schimmel droht. „Wir setzen seit Jahren auf einen völlig natürlichen Pflanzenschutz, der bestens wirkt und die Umwelt schont“, erklärt Reinhild Altinger.

Zwei Tonnen unverarbeitetes Material auf Lager

Es ist ein Rohstoff, der auf dem Kalthofer Stiftungshof, dessen Bildungsarbeit seit diesem Jahr der Verein „NaturSpielWerkstatt Lindenhaus“ übernommen hat, in rauen Mengen vorhanden ist: unverarbeitete Schafwolle, die so genannte Rohwolle. „Bei uns lagern seit der letzten Schafschur zwei Tonnen Rohwolle, und nächstes Frühjahr kommt wieder neue dazu“, erklärt Reinhild Altinger. Das Problem: „Für die Wolle unserer Rhönschafe und vom Coburger Fuchs finden wir keine Käufer. Der Markt für deutsche Rohwolle ist in den letzten Jahren total eingebrochen.“ Gefragt seien zur Weiterverarbeitung immer feinere Qualitäten, wie zum Beispiel Merinowolle, die zum größten Teil heute aus Australien stamme. Reinhild Altinger sagt: „Die Verkaufspreise decken heute nicht mal die Kosten der Schur, dabei sind die Schäfer auf die zusätzlichen Einkünfte dringend angewiesen.“

Es ist eine Ressource, die in Mengen vorliegt – und es wird immer mehr. Da helfe es auch nicht, das kleine Mengen zum privaten Spinnen oder Filzen abgegeben würden. „Wir sind vor einigen Jahren auf die Idee gekommen, unseren Pflanzen damit eine warme Hülle zu verpassen, und es funktioniert sehr gut“, so die Diplom-Heilpädagogin. Bei der Arbeit helfen alle Kinder mit: Es wird kräftig gestopft und abgedeckt – bis vom Maulbeerbaum kaum noch etwas zu sehen ist. Immer wieder fliegen große weiche Wollknäuel, Schneebällen gleich, durch die Luft. Und eine kleine Rast ist auf dem wolligen Bett natürlich auch möglich. Doch auch im Garten gibt es noch viel zu tun: „Wir decken zusätzlich unsere Hochbeete ab, um die Bodenlebewesen zu schützen, damit sie im nächsten Jahr wieder ihren Dienst versehen können“, sagt Reinhild Altinger. Wer mag, könne die Wolle im Frühjahr zudem als Langzeitdünger im Beet unterheben oder beim Pflanzen in die Pflanzlöcher geben, das sei ein guter Wasserspeicher.

Auf dem Stiftungshof am Zollhausweg 2 gibt es von Dienstag, 2. November, bis Samstag, 6. November, jeweils von 10 bis 12 Uhr Rohwolle für einen Kilopreis von zwei Euro. Weitere Infos unter www.stiftungshof.de.

