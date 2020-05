Frühes Ende für das Auslandsemester

Eigentlich sollte es ein ganz besonderes Semester werden, schließlich ist ein Auslandssemester ein einmaliges Erlebnis im Leben. Für den 22-jährige Jan Niklas Tuchenhagen ging es dafür an die University of the Sunshine Coast in der gleichnamigen Küstenregion nördlich von Brisbane in Australien. „Sommer, Strand, Meer, wie der Name ja schon vermuten lässt“, schwärmt der Student der University of Applied Science Europe (UE), mit einem leicht traurig klingenden Lachen, denn dass das Coronavirus die Pläne für das Auslandssemester durchkreuzen würde, damit hatte wohl niemand gerechnet.

Mitte Januar ging es für den Studenten nach Australien, Mitte Februar haben die Seminare und Vorlesungen ganz normal begonnen. Noch war von der aufkommenden Corona-Pandemie keine Spur. „In Australien dachte man: ‘Ach, das Coronavirus ist in Asien und Europa, das wird in Australien nicht wirklich präsent sein’“, berichtet der Student von seinen Erfahrungen. Doch dann kam es auch in Australien zu einem Lockdown, als es rund zwei bis dreitausend Infizierte gab. Ähnlich wie in Deutschland wurden die Geschäfte geschlossen, und man durfte nur noch zu zweit raus gehen.

Und auch der Uni-Alltag änderte sich nach den ersten dreieinhalb Wochen. „Zunächst wurde uns offengestellt, ob wir zur Uni gehen möchten oder nicht“, erzählt Jan Niklas Tuchenhagen. Doch dann wurde die Uni für eine Woche komplett abgesagt, da ein Konzept entwickelt werden sollte, wie die Kurse online gestaltet werden können. Danach lief jeder Kurs über den Computer von zuhause aus.

„Ich hatte mir dann überlegt, ob ich das wirklich möchte. So ein Auslandssemester soll ja eigentlich ein einmaliges Erlebnis sein, und dafür muss ich nicht zu Hause sitzen“, so der 22-Jährige. Denn nicht nur die Erfahrung, an einer ausländischen Universität zu lernen, wurde genommen, sondern auch die sozialen Kontakte zu haben und neue Freunde kennenzulernen, denn auch dafür ist das Auslandssemester da.

In Rücksprache mit beiden Universitäten hat er beschlossen, das Auslandsemester abzubrechen und an einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. „Dann hat die UE vorgeschlagen, dass ich direkt anfange aus Australien an den Onlinekursen teilzunehmen, damit ich kein Leersemester habe in dem Sinne“, berichtet er weiter. Soweit es durch die Zeitverschiebung möglich war, hat der Sport- und Eventmanagement-Student an den Vorlesungen teilgenommen.

Dank Onlinekursen auf selbem Stand wie Kommilitonen

Doch an manchen Vorlesungen konnte der Student eben nicht teilnehmen. Rechtlich war es auch nicht möglich, die Vorlesungen aufzuzeichnen und dem 22-Jährigen zur Verfügung zu stellen. „Die Dozenten haben mir Infomaterial zukommen lassen, und sind noch mal speziell auf mich eingegangen, wenn ich Fragen hatte“, ist der Student dankbar. Denn nun ist er auf gleichem Level mit seinen Kommilitonen.

Mittlerweile ist Jan Niklas Tuchenhagen wieder zurück in Deutschland. Mit dem letzten Flug von Brisbane schaffte er es zurück nach Hause. Jetzt bringt er das Semester gemeinsam mit seinen Kommilitonen zu Ende und hofft, das Auslandsemester nächstes Jahr nachholen zu können.