Führung durch Altstadt-Stollen

Iserlohn. Das Stadtmuseum bietet am Donnerstag, 27. Februar, um 11 Uhr eine kostenlose öffentliche Führung durch den Luftschutzstollen in der Altstadt an.

Er wurde mitten im Zweiten Weltkrieg geplant, nie zu Ende gebaut und ist bis heute weitgehend unverändert erhalten geblieben, berichtet das Museum. Iserlohn stellte aufgrund der hier ansässigen Metallindustrie ein mögliches Angriffsziel der Alliierten dar. Ab Sommer 1943 wurde daher im „Bilstein“, dem Felsen unterhalb der Obersten Stadtkirche, der Bau des Luftschutzstollens Altstadt in Angriff genommen – eine von drei geplanten Anlagen in Iserlohn

Die Führung startet im Stadtmuseum am Fritz-Kühn-Platz 1 und dauert etwa eine Stunde. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet das Stadtmuseum um Anmeldung unter 02371/217-1961, -1963 oder -1964 oder per E-Mail an museum@iserlohn.de.