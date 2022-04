Die Iserlohner Polizei berichtet vom Unfall an der Westfalenstraße.

Polizei Fußgängerin in Iserlohn bei Unfall verletzt

Iserlohn. An der Westfalenstraße in Iserlohn wurde eine 69-Jährige bei einem Unfall verletzt.

Verletzt wurde eine 69-jährige Iserlohnerin bei einem Unfall, der sich laut Polizeibericht von Sonntag bereits am Freitag um 11.50 Uhr an der Westfalenstraße ereignet hatte. Eine 49-jährige Iserlohnerin hatte die Fußgängerin beim Ausparken auf einem Parkplatz übersehen. Die Seniorin trug Knie- und Kopfschmerzen davon, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

