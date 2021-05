Gasalarm an verschiedenen Orten im Iserlohner Stadtgebiet

Wie hier am Elisabeth-Hospital wurde an mehreren Stellen im Iserlohner Stadtgebiet nach der Ursache des Gasgeruchs gesucht (v. li.): Einsatzleiter Jörg Schäfer (im Auto), Sascha Echtermann (Löschgruppe Letmathe) und Christian Biesold (Stadtwerke Iserlohn).

Iserlohn. Für Feuerwehr und Polizei gab es am Mittwochabend mehrere Einsätze. So lief die Suche nach der Ursache.

Der Klang der Martinshörner schreckte am Mittwoch nach 17 Uhr zahlreiche Bürger im gesamten Stadtgebiet auf. Feuerwehr und Polizei eilten bis in den frühen Abend hinein zu verschiedenen Einsatzstellen, um den Hinweisen zahlreicher Anrufer nachzugehen, die von unterschiedlichen Orten aus über den Notruf Gasgeruch gemeldet hatten. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löschzügen Mitte, Süd und West, außerdem vier Streifenwagen-Besatzungen der Polizei rückten zu den genannten Orten aus, um der Ursache des Gestanks, der am Abend übereinstimmend von Polizei und Feuerwehr als eher ölig beschrieben wurde, auf den Grund zu gehen.

Auf Iserlohner Gebiet lagen die Einsatzstellen am Kalkofen und am St.-Elisabeth-Hospital, weitere Orte befanden sich in Letmathe: Pillingsen, die Kampstraße sowie die Straße Im Mühlental in Oestrich. Offenbar, so die Leitstelle der Feuerwehr, war die Geruchswolke von Letmathe in Richtung Seilersee über die Stadt hinweggezogen.

Ursache konnte nicht ermittelt werden

Die Ermittlungen vor Ort blieben ohne Feststellungen, erklärte die Feuerwehr. Möglicherweise sei die Wolke aber auch aus Hagen kommend bei Südwestwind über Iserlohn gezogen, hieß es bei der Polizei. Mitarbeiter der Stadtwerke unterstützten die Feuerwehr mit entsprechender Messtechnik, konnten aber ebenfalls kein ausgetretenes Gas oder andere Gründe für die Geruchsbelästigung feststellen, berichtete die Leitstelle der Feuerwehr.

Weitere Einsatzkräfte rückten zum Hexion-Gelände aus. Eine gemeinsame Überprüfung zusammen mit der Werksfeuerwehr auf dem Firmengrundstück brachte allerdings keinerlei Erkenntnisse zu einer möglichen Quelle des Geruchs. Am frühen Abend hatte sich die Geruchswolke zumindest im Iserlohner Stadtgebiet in Luft aufgelöst.

Fehlalarm durch Abgase in Lössel

Zeitgleich kam es in Lössel zu einem weiteren Einsatz für die Feuerwehr. Dort war ein Brand gemeldet worden. Tatsächlich stellte sich heraus, dass Rauch aus einem Kamin aufgrund der Wetterlage zu Boden gedrückt wurde und so für den falschen Alarm sorgte.

