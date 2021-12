Geballte Aktion für Erstimpfungen

Mit 300 Plakaten und 40.000 Flyern in zehn Sprachen wird ab kommender Woche für den „Iserlohner Impfmarathon“ am Dienstag, 21. Dezember, im Stadtbahnhof geworben.

Iserlohn. Am 21. Dezember startet im Iserlohner Stadtbahnhof der 19-stündige „Iserlohner Impfmarathon“.

Mit einer großen Erstimpfungsaktion möchte ein breites Bündnis lokaler Akteure dazu beitragen, dass die Impfquote gerade in den Bevölkerungsgruppen steigt, die bislang wegen sprachlicher oder „sozialer Barrieren“ noch gar nicht geimpft sind. Am Dienstag, 21. Dezember, startet deswegen der 19-stündige „Iserlohner Impfmarathon“ von 5 Uhr morgens bis um Mitternacht in den Räumen des Stadtbahnhofs und dort der VHS.

„Wir wollen ein möglichst niederschwelliges und vor allem auch mehrsprachiges Angebot“, erklärt Initiator Thomas Kirchhoff, der mit seiner Idee in den vergangenen elf Tagen überall offene Türen einrannte. Ob Wirtschaft, Sportvereine, Politik, Religionsgemeinschaften, Migranten-Selbsthilfe-Organisationen, Service-Clubs, Ärzte, Apotheker und viele mehr – alle waren sehr angetan von der Idee, der Impfkampagne auf diese Weise noch mal einen besonderen Schwung zu verleihen. In kürzester Zeit meldeten sich mehr als 50 „Impf-Vorbilder“, um über ihre persönliche Motivation für den „Piks“ zu berichten.

Durch die Zusammenarbeit mit dem privaten Impfzentrum der Garant-Gruppe in Kooperation mit Dr. Rami Watfeh an der Wermingser Straße sowie dem zweiten privaten Impfzentrum von Christoph Panne, das am kommenden Dienstag im Stadtbahnhof eröffnen wird, stehen mehr als 2500 Impfdosen zur Verfügung: je 1000 von Biontech und Moderna sowie 500 von Johnson & Johnson. „Auch den Kinderimpfstoff von Biontech werden wir dann vorrätig haben“, kündigt Dario Vrabec (Garant) an. Unter 30-Jährige bekommen ausschließlich Biontech oder Johnson & Johnson, bei allen anderen werde für den genauso guten und effektiven Impfstoff von Moderna geworben.

Um die medizinische Aufklärung vor der Erstimpfung zu gewährleisten, stellt der Kommunale Integrationszentrum des Märkischen Kreises Sprachmittler für den „Impfmarathon“. Und geworben wird mit einem Flyer in zehn Sprachen, der in einer Auflage von 40.000 Stück verteilt wird. „Möglich macht das die Unterstützung von 14 lokalen Unternehmen“, freut sich Thomas Kirchhoff. So gebe es beim „Impfmarathon“ auch kostenlose Snacks und Getränke und auch noch zwölf Stunden lang Live-Musik.

