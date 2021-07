Gedenken Gedenkfeier in Iserlohn: Dankbar für den Zusammenhalt

Iserlohn. Mit einer Gedenkfeier auf dem Fritz-Kühn-Platz ist den Menschen gedacht worden, die im vergangenen Jahr gestorben sind.

Im Schatten der Rotbuche auf dem Fritz-Kühn-Platz haben sich am Mittwochnachmittag rund 70 Männer, Frauen und Kinder versammelt, um der Menschen zu gedenken, die im vergangenen Jahr im Quartier gestorben sind – und wegen der Corona-Pandemie in vielen Fällen nicht angemessen verabschiedet werden konnten. Das Datum für diese Feier ist kein Zufall: Der 21. Juli ist der „Internationale Tag für verstorbene Drogengebraucher“.

Zu diesem Anlass waren Tische und Bänke im Schatten des Baumes aufgestellt worden, dort konnten auch Papierblumen an bunten Bändern aufgehängt werden, auf die die Anwesenden die Namen derer schreiben konnten, die sie selbst verloren hatten.

Gedenken an Klienten, Menschen aus dem Quartier und Opfer der Corona-Pandemie

Streetworker Uwe Browatzki und Quartiersmanagerin Sabine Plücker waren erstaunt, wie viele Menschen trotz der Ferien zur Gedenkfeier gekommen waren. Gemeinsam hielten sie einen Moment inne, um an die Klienten zu denken, die im zurückliegenden Jahr gestorben waren. Aber auch an die Menschen aus dem Quartier, die durch die Einschränkungen der Pandemie alleine sterben mussten, zu Hause, im Krankenhaus oder im Hospiz.

Auf Papierblumen schrieben Teilnehmer die Namen ihrer Lieben, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

Browatzki selbst hat im Mai seinen Bruder verloren, der im Quartier lebte. Besonders in Erinnerung sei ihm der Zusammenhalt geblieben, den die Menschen gezeigt hätten: Sie hätten ohne zu zögern mit angepackt, als das Schlafzimmer leer geräumt werden musste. Und als der Leichenwagen kam, legten die Bauarbeiter ihre Arbeit nieder und bildeten einen Spalier. „Schön, dass ich das mit den Menschen aus dem Quartier erleben konnte“, sagt er – vor allem mit Blick auf die Moral und den Charakter der Menschen am Fritz-Kühn-Platz, die oft als Sündenbock für Probleme herhalten müssten.

Auch Sabine Plücker merkt daran, wie wichtig es sei, sich bewusst an die guten Dinge zu erinnern: „In all der Trauer denke ich vor allem an die kleinen, liebevollen Worte und Gesten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn