Foto: Michael May / IKZ

Polizei Gefährliche Körperverlefzung in Iserlohn

Nach einer Schlägerei ermittelt die Polizei

Iserlohn. Aus noch unbekannten Gründen gerieten laut Polizeibericht am späten Donnerstagabend

zwei Iserlohner an der Schlesischen Straße aneinander. Ein 22-Jähriger sowie ein

38-Jähriger sollen aufeinander eingeschlagen haben. Anschließend habe sich der

22-Jährige mit Pfefferspray zur Wehr gesetzt. Sein Kontrahent kam mit leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher

Körperverletzung.