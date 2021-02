Gefahrenquelle durch Holzstämme am Iserlohner Bahndamm

Iserlohn. Eine Gefahrenquelle ist nach der Abholzungsaktion am Bahndamm an der Oestricher Straße vor Monaten entstanden.

Seit der Abholzaktion im vergangenen Herbst liegen gekappte Stämme kreuz und quer am Bahndamm, der eine oder andere ist bereits heruntergerutscht und ragt über einen Zaun an der Oestricher Straße. Auf Anfrage zum ungepflegten und unsicher erscheinenden Bereich teilt ein Bahnsprecher mit: „Der Vegetationsrückschnitt wurde letztes Jahr (2020) auf Wunsch der Stadt Iserlohn durchgeführt, weil die Standsicherheit einiger Bäume nicht mehr ausreichend war. Die Arbeiten wurden von der DB Fahrwegdienste GmbH durchgeführt. Das angefallene Material/Schnittgut ist vorläufig parallel zum Hang abgelegt worden, und ist so, bis zur endgültigen Entsorgung (Abtransport, Kleinhäckseln), gegen Abrutschen gesichert.“ Offensichtlich nicht sicher genug, wie ein Ortsbesuch ergibt.

Alljährlicher Baumschnittan den Bahngleisen

Der Vegetationsrückschnitt im Umfeld der Bahngleise finde jedes Jahr zwischen Oktober und Februar statt (also zum Beispiel auch außerhalb der Vogelbrutzeiten). Er stehe im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben aus der Lärmverordnung sowie den Umwelt- und Naturschutzgesetzen.

Bäume und Pflanzen, die bei extremem Wetter durch Standort, Zustand oder Form eine potenzielle Störungsquelle für den Bahnbetrieb darstellen könnten, werden in gesetzlich vorgegebenen Zeiträumen von Forstexperten der Deutschen Bahn (DB) zurückgeschnitten oder entfernt.

Nicht nur Schienenverkehrverkehrssicher machen

Extremwetterlagen mit Auswirkungen auf das System Schiene hätten in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Immer wieder sorgten schwere Stürme für Zugausfälle oder Verspätungen sowie Schäden an Gleisen und Anlagen in Millionenhöhe. Für Fahrgäste und Güterverkehr sei dies verständlicherweise ein großes Ärgernis. Der „Aktionsplan Vegetation“ der DB trage den geänderten Rahmenbedingungen und Auswirkungen von Extremwetterlagen auf den Zugbetrieb Rechnung. „Ziel ist es, die Schiene sturmsicherer zu machen“, so der Bahnsprecher. Dabei sollten aber auch Wege und Straßen im Bereich der Bahndämme verkehrssicher gemacht werden.