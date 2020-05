Geglückter Saisonstart im Schleddenhof

„Zufrieden und glücklich“ mit dem Verlauf des ersten Tages der Freibad-Saison in Corona-Zeiten zeigte sich am Mittwochabend die Vorsitzende des Iserlohn Schleddenhofer Bade- und Schwimmvereins, Stephanie Hennecke.

Dass über den Tag verteilt insgesamt „nur“ ein Zehntel der gleichzeitig erlaubten Zahl von 1200 Besuchern kamen, sei angesichts der äußeren Bedingungen (22 Grad Celsius Lufttemperatur und bisher 21,7 von anvisierten 24 Grad Celsius beim Wasser) ein gutes Ergebnis. Was aber noch viel wichtiger sei: „Es hat alles so geklappt, wie wir uns das gedacht haben.“

Ein- und Ausgangszettel ab heute von allen auszufüllen

Die Vereinsverantwortlichen bitten darum, die Corona-Regelungen unbedingt einzuhalten, auch wenn es größeren Andrang gibt. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Lediglich die Listen für die Erfassung der Kontaktdaten würden schon ab Donnerstag durch einen Zettel für jeden Besucher ersetzt. Und den müssten auch die Mitglieder ausfüllen. „Dabei reichen uns aber die Mitgliedsnummer und die Ein- und Ausgangszeiten.“ Verändert wurde im Laufe des Mittwochs auch die Höhe der Bahnen-Leinen, die in einer Hälfte des Beckens dazu dienen, die Abstände einzuhalten. „Die hängen jetzt so hoch, dass man nicht darunter her tauchen muss“, erklärte Stephanie Hennecke.

Überhaupt gucke man jetzt „von Tag zu Tag, was gut läuft und wo gegebenenfalls nachjustiert werden muss“. Mit Blick auf die notwendigen Reglementierungen hätten sich die Besucher beim Auftakt „sehr einsichtig und verantwortungsbewusst“ gezeigt, und man hoffe, dass das auch bei größerem Andrang so bleibe. Wie groß die Freude darüber und das Interesse daran, endlich wieder schwimmen gehen zu können, sei, hätten am Mittwoch die zahlreichen Anrufe, teils auch aus Nachbarstädten, gezeigt wie auch der Besuch einiger I 95-Mitglieder, die den Saisonstart am Himmelfahrtstag (10 Uhr) in der Heide nicht abwarten konnten.

Auch J. Wolfgang Kirchhoff genoss die ersten Bahnen am Morgen. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Und die Freude war auch schon direkt bei den ersten Gästen am frühen Mittwochmorgen zu erleben. „Ich bin glücklich“, sagte Klaudia Bendier schon in der Warteschlange vor der Kasse, „denn das war jetzt eine lange Zeit.“ Die 64-jährige SAP-Beraterin aus Hemer geht auch im Sommer sonst immer ins Seilerseebad und war dort auch am letzten Öffnungstag vor neuneinhalb Wochen. Wie sehr ihr das Schwimmen fehlte, hätten wiedergekommene gesundheitliche Probleme gezeigt, deswegen habe sie schon mit Laufen angefangen. „Einfach gut“ tat ihr dann am Mittwoch das Schwimmen, auch wenn sie sich an die Freibad-Temperaturen gewöhnen musste.

„Recht frisch“, fand es auch J. Wolfgang Kirchhoff. „Aber nach ein paar Bahnen geht es“, sagte der Unternehmer, der seit 22 Jahren Frühschwimmer ist und als Ersatz zwischenzeitig auf Fahrradfahren und Laufen gesetzt hatte. „Da kannst du auch in der Sorpe schwimmen, das ist genauso kalt“, meinte Andreas Reitmajer. „Aber Spaß beiseite: Das Wasser ist hier immer herrlich“, sagte der 59-Jährige, der am Mittwoch seine Frau Melani begleitete, die jeden Morgen dem Frühschwimmen frönt und sich entsprechend darauf gefreut hatte. „Sehr schön, aber kalt“, fand es auch Marcus Cordes. „Und die Kondition ist weg“, merkte der 45-jährige Verlagskaufmann, der täglich vor der Arbeit sonst 30 Bahnen zog: „Es gibt morgens nix Schöneres.“

Extra eine dreiviertel Stunde früher ins Bad gekommen

Angelika Beielstein fand es „erst kühl, aber dann herrlich“. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

„Ich freue mich total, dass die aufgemacht haben“, hatte Angelika Beielstein (67), seit drei Jahrzehnten Frühschwimmerin im Schleddenhof, die Saison schon abgeschrieben. Und war am Mittwoch extra eine dreiviertel Stunde früher als sonst gekommen, um zu schauen, wie das mit den Begrenzungen im Wasser klappt. „Denn ich mache immer viel Rückenschwimmen und bin da lieber an einer Seite des Beckens.“ Vor ihr war am Mittwoch nur Carsten Ellebrecht (57) als Erster im Wasser – und restlos begeistert, endlich wieder schwimmen gehen zu können, nachdem er zwischenzeitig mit dem Fahrradfahren angefangen hatte: „Das ist heute wie Weihnachten und Ostern an einem Tag!“