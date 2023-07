Geldbörse gestohlen: Iserlohner wird von Dieb umarmt

Iserlohn. Ein Iserlohner wurde in einem Supermarkt überraschend von einem fremden Mann umarmt. An der Kasse bemerkte er das Fehlen der Geldbörse.

Ein 52-jähriger Iserlohner wurde am Dienstag gegen 12 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn überraschend von einem Fremden umarmt. Kurz darauf stellte der Iserlohner fest, dass seine Geldbörse weg war, berichtet die Polizei.

+++ Mehr aus Iserlohn: Claudia Adel wurde trotz Schlafkrankheit Sängerin +++

Der Unbekannte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat dunkle Haut, blonde Haare (Igelschnitt) und wirkte schlank und muskulös.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn