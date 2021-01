Corona Gemischte Erfahrungen zum Home-Schooling-Start in Iserlohn

Iserlohn. Teils holprig, teils reibungslos: Die Erfahrungen zum Start des digitalen Unterrichts nach den Ferien sind unterschiedlich.

Die erste Woche des digitalen Unterrichts, auch in den Iserlohner Grund-, weiterführenden sowie Berufsschulen neigt sich dem Ende zu. Und so unterschiedlich die Schulformen sind, so unterscheiden sich auch die Erfahrungen der Eltern, Schülerinnen und Schüler, wie eine Umfrage auf der Facebookseite der Heimatzeitung zeigt.

Abiturientin Inessa Maric hat bisher gute Erfahrungen mit dem sogenannten Homeschooling gemacht, sie lobt besonders den Einsatz der Lehrer. „Aber man muss sagen, dass man sich zu Hause nicht so konzentrieren kann wie in der Schule”, schreibt sie dazu. Ihre Erfahrung, dass das Auf-sich-allein-gestellt-Sein schwierig sein kann, teilt auch Nutzerin Ana Slupi: „Woanders, bei Oma oder Papa, klappt es besser als zuhause. Sie hat einfach keinen Bock, und das ist sehr anstrengend.”

Melanie Heise kann von ihren drei Kindern berichten, dass die Unterschiede je nach Schule sehr beträchtlich seien. „Da ist noch viel Luft nach oben”, meint sie mit Blick darauf, dass die Realschule Letmathe etwa den Unterricht komplett digital stattfinden lässt, während ihre anderen beiden Kinder überwiegend allein arbeiten müssen. Vor allem bei den Kindern, die noch am Anfang ihrer Schullaufbahn stehen, berichten viele der Nutzer von Schwierigkeiten. Auch wenn der Unterricht sowie die Versorgung mit Arbeitsmaterialien, analog und digital, gut laufe, wie etwa Daniela Kilias vom Unterricht an der Saatschule berichtet, betonen die Nutzer „Isa u. Mark Mertens”, dass vor allem die Erstklässler besondere Unterstützung benötigen. „Gerade, wenn ein neuer Buchstabe oder aber neue Rechen-Formen gelernt werden”, so die Erfahrung.

Nutzerin Lisa Steckel absolviert aktuell eine schulische Ausbildung. Der Unterricht findet zu festen Uhrzeiten via Zoom statt: „An sich klappt das ganz gut, allerdings ist die Schulcloud sowas von überlastet.” Auch die Erfahrungen von Claudia Schmidt, deren Sohn die zehnte Klasse der Gesamtschule Seilersee besucht, sind positiv. Dennoch hofft sie auf eine baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht, da die zentralen Abschlussprüfungen anstehen.