Generationenwechsel im Heidebad

Im Heidebad geht eine Ära zu Ende: Petros Moutsios, der zusammen mit seiner Frau Vasiliki das Restaurant am Freibad ein Vierteljahrhundert betrieben hat, übergibt offiziell am Pfingstsonntag an seinen Nachfolger Paris Fragkoulidis, der am kommenden Dienstag, 2. Juni, den Zapfhahn und ab Donnerstag, 4. Juni, auch wieder die Küche öffnen wird.

Die Chance, sich bei einem vom scheidenden Wirt gezapften Pils von ihm und seiner Frau zu verabschieden, die jetzt erst einmal drei Monate Urlaub in ihrem Heimatdorf Psaka, gelegen nahe der Insel Korfu, machen wollen, haben Stammgäste allerdings leider verpasst. Wegen Umbau ist bereits seit vergangenem Montag geschlossen, und auch in den beiden Wochen zuvor, seitdem das Restaurant wieder nach der Corona-Zwangspause geöffnet haben durfte, war der Ansturm wie vielerorts in der Gas­tronomie leider überschaubar, die Gäste hielten sich noch zurück. „Es war fast gar nichts los“, bedauerte Petros Moutsios.

Überhaupt hatte der 61-Jährige, der vor 32 Jahren nach Deutschland gekommen war und zunächst sieben Jahre lang in einer Firma in Plettenberg gearbeitet hatte, seinen Abschied etwas anders geplant. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte er seinem Verpächter, dem Schwimmverein Iserlohn 1895, mitgeteilt, seinen Vertrag nicht wieder um ein weiteres Jahr verlängern zu wollen, sondern fristgerecht zum 31. März zu kündigen.

Coronabedingt noch mal zwei Monate drangehängt

„Es war immer eine gute Zeit mit guten Gästen, darunter vielen Stammgästen, aber 25 Jahre, davon die ersten zehn mit einer Sieben-Tage-Woche und dann immer noch mit sechs geöffneten Tagen, sind genug.“ Moutsios versprach auch, noch bei der Suche nach einem Nachfolger zu helfen, den er auch rechtzeitig über Bekannte in Lüdenscheid gefunden hat. Als dann jedoch die Corona-Krise begann, wollte er dem 27-Jährigen den Start nicht so schwer machen und hängte zwei weitere Monate dran, und das lange ohne zu wissen, ob er überhaupt noch mal öffnen kann. Bei der vom I 95 dann in der Zeit geplanten Modernisierung der Restaurant-Küche gab es coronabedingt leider auch Verzögerungen, so dass die über 20.000 Euro teuren Arbeiten (unter anderem wurde die Dunstabzugshaube erneuert), erst jetzt in Angriff genommen und leider auch nicht im Zeitplan abgeschlossen werden konnten, weswegen die Küche noch zwei Tage länger kalt bleiben muss.

Spätestens ab kommenden Donnerstag wird Venetia Fragkoulidis dort aber vor allem für Gyros, Souvlaki, Bifteki und Moussaka sorgen. „Die griechische Küche soll schon unser Schwerpunkt sein, wobei wir natürlich auch saisonale Gerichte wie Gänsebraten anbieten und auch auf Wünsche unserer Gäste reagieren werden“, kündigte die Mutter des neuen Wirts an. Mit ihrer Vorgängerin in der Küche tauschte sie sich am Freitag noch einmal über die gefragtesten Gerichte in den vergangenen 25 Jahren aus. „Das dürften die Souvlaki-Spieße gewesen sein“, berichtete Vasiliki Moutsios.

Gemeinsamen Betrieb mit der Mutter schon länger geplant

Mit seiner Mutter wollte Paris Fragkoulidis, dessen Familie seit drei Generationen in der Gastronomie in Griechenland und Deutschland tätig ist, schon lange gemeinsam ein Restaurant betreiben. Von ihr hatte er vor einem Jahr in Lüdenscheid die Kneipe „Onkel Willi“ übernommen. „Die behalte ich auch noch einige Monate“, sagte der junge Wirt, der beim Betrieb des Restaurants „Heidebad“ mit seinen 180 Sitzplätzen (auch für Gesellschaften) und den beiden Kegelbahnen auch auf die Unterstützung seiner Freundin Zoi Savvidou setzen kann.