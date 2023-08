Sommernächte „Genuss pur“ in Iserlohn: Das ist das neue Programm

Iserlohn. „Genuss pur“ in Iserlohn findet zwei Wochen verspätet statt. Welches Programm für den neuen Termin geplant ist und wer dabei ist.

Schlechtwetterfronten und anhaltender Regen haben das Iserlohner Wetter wochenlang dominiert und damit zahlreiche Veranstaltungen wie „Genuss pur“ (wir berichteten) zur Absage gezwungen. Wegen der durchnässten Wiese am Fritz-Kühn-Platz musste das kulinarische Festival kurzfristig verschoben werden. Nun bessert sich das Wetter aber wieder merklich und in der kommenden Woche, vom 17. bis 20. August, soll „Genuss pur“ dann nachgeholt werden.

„Wir mussten das innerhalb von zwei Wochen komplett umplanen, die Planungen dauern normalerweise rund ein dreiviertel Jahr“, ordnete Veranstalter Sven Wiedemeyer den Aufwand ein. Besonders froh sei er, dass sowohl alle 25 Künstler und Bands, als auch alle acht Gas­tronomen, die ursprünglich eingeplant waren, auch für den Nachholtermin zugesagt haben. „Wir sind da auf viel Goodwill angewiesen“, erklärte er. Alle insgesamt 109 Parteien, die an „Genuss pur“ beteiligt sind, mussten sich für die Verlegung abstimmen.

Nicht nur die Gastronomen, Zulieferer für Geschirr und Getränke, sondern auch die Brauerei mussten der Umplanung zustimmen, beziehungsweise freie Kapazitäten haben. Gerade in Zeiten von Personalknappheit sei es „bemerkenswert“, dass die Umplanung so gut funktioniert habe. „Daher bitten wir auch um Verständnis, falls die ein oder andere Sache holpern sollte“, appellierte der Veranstalter an Gäste von „Genuss pur“. Besonders dankte Wiedemeyer den Sponsoren, dass sie auch den Nachholtermin ermöglichen und unterstützen.

Bühnenaufbau bei Veranstaltungen unterschiedlich

Einen Ausblick, wie die kommenden Wochenenden laufen sollen, konnte Sven Wiedemeyer auch schon geben. „Bei ,Jam Total’ am Wochenende wird die Belastung komplett anders verteilt sein als bei ,Genuss pur’. Die Bühne wird für ,Jam Total’ eine leichtere sein und in der Nähe der Bauernkirche aufgestellt werden.“

Bei „Genuss pur“ soll die große Bühne dann auf dem gewohnten Platz vor dem Spielplatz stehen, eine zweite, kleinere am Haus der Heimat. Für die Veranstaltungen versuche man, alles „situationsgerecht anzupassen“. Die Wiese rund um den Fritz-Kühn-Platz, auf der die Veranstaltungen stattfinden, hat sehr unter dem Dauerregen gelitten. Deshalb haben die Stadtbetriebe besonders nasse und matschige Stellen bereits mit Sand abgedeckt.

Auch beim Programm solle es Änderungen geben. „Wir spielen ein bisschen Programmtennis.“ Alle Bands hätten zwar zugesagt, aber waren nicht zu ihren ursprünglich gebuchten Zeitfenstern verfügbar, weshalb das Programm für „Genuss pur“ umgestellt werden musste.

>>> Das neue Programm für „Genuss pur“

Donnerstag, 17. August:

Um 17 Uhr öffnet die Gastronomie. Auf dem Festgelände spielt das Stelzentheater Waalt Raaf aus den Niederlanden.

Bühne 1: 17.30 Uhr Richi Arndt Trio, 18.30 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister, 20.30 Uhr Unlimited.

Bühne 2: 18 Uhr Christian Klang Formation „CTCFr“.

Freitag, 18. August:

Um 17 Uhr öffnet die Gastronomie. Auf dem Festgelände spielt wieder das Stelzentheater Waalt Raaf.

Bühne 1: 17.30 Uhr The Twin Beats Duo, 20.30 Uhr Komm Mit Mann´s.

Bühne 2: 18 Uhr „!jaSicher!“

Samstag, 19. August:

Um 16 Uhr öffnet die Gastronomie. Das Stelzentheater Waalt Raaf ist wieder auf dem Festgelände.

Bühne 1: 17.30 Uhr The Twin Beats Duo, 20.30 Uhr Billy Boyz feat. Jini Meier.

Bühne 2: 18 Uhr Sean Athens.

Sonntag, 20. August:

Um 11 Uhr öffnet die Gastronomie. Ab 12 Uhr öffnet die große Kinder- und Spielewelt rund um die Bauernkirche.

Bühne 1: 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst, 11.30 Uhr Shanty Chor Iserlohn, 16.30 Uhr das große Jubilee Konzert 60 Jahre Bühnenjubiläum Richard Hagel, 50 Jahre Virgin und 25 Jahre Big Band Jazz Fazz.

Bühne 2: 13 Uhr Siiri.

