Gericht: Einbrecher aus Iserlohn zum Drogenentzug verurteilt

Iserlohn/Hagen. Damit bekommen der 34-jährige Iserlohner und sein Komplize die Chance, nach einer erfolgreichen Therapie auf Bewährung entlassen zu werden.

Mit der Einweisung der beiden Hauptangeklagten in eine Drogenentzugsklinik ist am Montag der Prozess gegen Einbrecher aus Iserlohn und Plettenberg zu Ende gegangen. Damit bekommen sie die Chance, nach einer erfolgreichen zweijährigen Therapie auf Bewährung entlassen zu werden.

Die verhängten Haftstrafen waren durch diese Entscheidung eher Formsache: Die 6. Große Strafkammer verurteilte den 34-jährigen Angeklagten aus Iserlohn zu einer Haftstrafe von vier Jahren. Bei ihm wog der Einbruch in ein Wohnhaus in Werl besonders schwer, bei dem er für ihn völlig wertlose Familienpapiere mitgenommen hatte. Bei seinem Mitangeklagten aus Plettenberg gingen die Richter davon aus, dass sein Wohnungseinbruchsdiebstahl in Werl im Versuchsstadium steckengeblieben war. Der 27-jährige Plettenberger hatte noch genug Verstand, um die gesamte Beute vor seiner Flucht aus dem Haus fallen zu lassen.

Autohäuser und Kita waren Ziele der beiden Täter

Bei weiteren Einbrüchen ging das Duo arbeitsteilig vor: In einem Autohaus in Soest erbeuteten sie 200 Euro und eine Spiegelreflexkamera, in einem Autohaus in Hagen 680 Euro. Hinsichtlich des Einbruchs in die Kita „Panama“ in Finnentrop gingen die Richter von einer Beute von mindestens 100 Euro aus. Dieser Betrag lag weit unter den zunächst vermuteten 1200 Euro Essensgeld der Kinder, die sich – laut einer Zeugenaussage – wohl nicht mehr in der Kita befand.

Ein versuchter Diebstahl aus einem vermutlich nicht abgeschlossenen Wohnmobil und ein versuchter Einbruch in eine Carglass-Filiale in Castrop-Rauxel rundeten das Potpourri der abgeurteilten Taten ab. Einige Auto-Einbrüche in Iserlohn, Düsseldorf und anderswo, für die der Plettenberger allein verantwortlich gewesen war, tauchten in der Endabrechnung der Richter aus prozessökonomischen Gründen gar nicht mehr auf.

Nicht vorbestrafte Frau erhält eine Geldstrafe

Die 28-jährige Mitangeklagte kam mit einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 20 Euro davon. Sie hatte bei zwei Einbrüchen lediglich als Fahrerin gedient und im Auto auf die Einbrecher gewartet. Warum die nicht vorbestrafte junge Frau sich zu Hilfsdiensten für dilettantisch ausgeführte Einbruchdiebstähle herabgelassen hatte, war auch ihr selbst ein Rätsel. Sie akzeptierte die Strafe noch im Gerichtssaal. „Bei jeder Tat wurde die Hemmschwelle für die Angeklagten gesenkt“, sagte der Vorsitzende Richter Christian Hoppe in seiner Urteilsbegründung. Von einer aufgehobenen oder auch nur eingeschränkten Einsichts- und Steuerungsfähigkeit der beiden Angeklagten gingen die Richter nicht aus. Ihre Einweisung begründete der Vorsitzende mit deren „Hang, Rauschmittel im Übermaß zu sich zu nehmen“. Unbehandelt bestehe eine große Wiederholungsgefahr für ähnliche Taten.

Der Iserlohner Angeklagte, der seinen Sohn und dessen Mutter offenbar in absehbarer Zeit wiedersehen möchte, begab sich bereits in einen zunächst ambulanten Drogenentzug. Er bat in seinem allerletzten Wort um die Einweisung in eine Entzugsklinik, die mit der Ambulanz kooperiert.