Gericht stoppt Betriebsratswahl

Der rote Smiley auf gelbem Grund verspricht Möbel und Nebensortimente zu günstigen Preisen. So präsentiert sich das Poco-Einrichtungshaus in Iserlohn in seiner Außenwerbung. Hinter den Kulissen scheint jedoch nicht jeder Mitarbeiter Grund zum Lächeln zu haben. Querelen rund um die Betriebsräte in den Filialen Iserlohn und Hagen trüben die Stimmung.

Am Montag untersagte das Arbeitsgericht Iserlohn per einstweiligem Verfügungsverfahren die für den gestrigen Dienstag angesetzte Betriebsratswahl. Sie sollte zwischen 9 und 14 Uhr im Betrieb stattfinden. „Im Namen des Volkes“ verkündete der Vorsitzende Richter Jens Rehbein das Verbot: „Dem Wahlvorstand wird aufgegeben, das eingeleitete Verfahren zur Durchführung der Wahl abzubrechen und nicht fortzuführen und auch nicht neu einzuleiten.“

Frank Wedtke will jetzt baldige Wahl einleiten

Poco-Betriebsratsvorsitzender Frank Wedtke zeigte sich erleichtert. Der 53-Jährige kündigte an, noch in dieser Woche sein Gremium zusammenzurufen, „um einen neuen Wahlvorstand zu installieren und eine baldige Wahl einzuleiten – so uns die Corona-Krise lässt“, sagte der Leiter der Abteilung Küchen.

Zum Hintergrund: Seit 1993 gibt es den Markt in Iserlohn, seit 2000 das Haus in Hagen. Das Unternehmen hat mächtig expandiert. Laut Poco-Internetseite gibt es mittlerweile deutschlandweit 125 Filialen, mehr als 8000 Mitarbeiter arbeiten demnach für das Unternehmen, das jetzt zum österreichischen Möbelkonzern „XXXLutz“ gehört.

Unter den 125 Märkten nehmen die Geschäfte in Iserlohn und Hagen, die jeweils als eigenständige Unternehmen firmieren, eine Sonderstellung ein. Denn laut Gewerkschaft Verdi sind es die einzigen Poco-Standorte, an denen sich Betriebsräte gebildet haben. In beiden Häusern rumort es derzeit wohl deutlich, einmal zwischen den Beschäftigten untereinander, zum anderen wohl auch mit der Geschäftsleitung.

Es war in Hagen, wo ein außergewöhnliches Verfahren vor dem Arbeitsgericht öffentlich wurde: Dort haben 36 Beschäftigte gegen den 2019 erstmals gewählten Betriebsrat Klage eingereicht, weil der nicht die Interessen der Arbeitnehmer vertrete, und fordern dessen Auflösung. Grobe Pflichtverletzungen werden dem Gremium vorgeworfen, es würde sich weigern, mit dem Arbeitgeber zusammenzuarbeiten, hieß es vor Gericht. Streitpunkt soll die Nutzung oder Einführung von Kassen- und EDV-Systemen sein, der Betriebsrat fordere den Abschluss einer Betriebsvereinbarung, weil der Arbeitgeber mit Hilfe der Systeme Verhalten und Leistung der Arbeitnehmer überwachen könne. Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht war gescheitert, der Kammertermin wurde für den 15. September angesetzt.

In Iserlohn stellt sich die Lage anders dar: Der im September 2018 erstmals gewählte fünfköpfige Betriebsrat, der ursprünglich über sechs Ersatzmitglieder verfügte, steht vorzeitig vor Neuwahlen. Nach und nach, so erzählen es der stellvertretende Betriebsratsvorsitze und ein weiteres Mitglied, die den Iserlohner Arbeitsrechtler Daniel Wüstrich als Vertreter des Gremiums mitgebracht haben, seien Gremiumsmitglieder und Vertreter aus dem Unternehmen ausgeschieden, teilweise über Aufhebungsverträge, teilweise durch das Ende befristeter Verträge. Nun sei die stellvertretende Hausleiterin, bislang Mitglied des Betriebsrates, von dem Amt zurückgetreten. Die Folge: Neuwahlen sind nötig, weil das Gremium nicht mehr vollständig besetzt tagen kann.

Anwalt spricht von Einflussnahme

Schon vor der Wahl, so wird es auch vom Anwalt geschildert, habe es Bemühungen des Arbeitgebers gegeben, Einfluss zu nehmen. „Viele Kollegen wurden ins Büro gerufen. Der Arbeitgeber wollte seine Leute aufstellen.“

Im Januar hatte der Betriebsratsvorsitzende Frank Wedtke in einem Schreiben am Schwarzen Brett erste Schritte zur Bestellung eines Wahlvorstandes eingeleitet, war dann aber aufgrund eines Herzinfarktes während der Arbeit bis zum 7. März außer Gefecht gewesen.

Im Februar bildete sich dann ein Wahlvorstand unter Vorsitz der stellvertretenden Filialleiterin Nadine Rähse, der aber nach Auffassung des Arbeitsgerichts nicht zulässig ist. Dieser sei „per Geheimbeschluss zustande gekommen und somit nichtig“, erklärte Arbeitsrichter Jens Rehberg mit Blick auf einen entsprechenden Beschluss eines noch aus vier Mitgliedern bestehenden Betriebsrats, ohne eine mögliche Absprache mit den drei übrigen Betriebsratsmitgliedern.

Zwei von ihnen waren im Krankenstand und wussten von nichts, obwohl es eine Whatsapp-Gruppe des Betriebsrates gibt. Das Gericht wertete dieses Vorgehen als „gravierenden Verstoß gegen demokratische Grundregeln im Allgemeinen und die Wahlvorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes im Besonderen. Das führt zur Nichtigkeit der Bestellung des Wahlvorstandes“.