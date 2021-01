Gertrudiskirche bleibt komplett geschlossen

Sümmern. Der Laienrat in Sümmern hat sich zur Verlängerung seiner Entscheidung von Anfang Januar entschieden - der Andrang der Menschen war zu groß.

Bevor am Donnerstag die Verantwortlichen des Pastoralverbunds darüber sprechen werden, wie es nach dem 31. Januar mit den bis dahin auf jeden Fall abgesagten Gottesdiensten weitergeht, hat der Laienrat in Sümmern bereits eine Entscheidung getroffen: Bis einschließlich 14. Februar bleibt die Gertrudiskirche komplett geschlossen – im Gegensatz zu den anderen katholischen Kirchen, die bislang zu den Gottesdienstzeiten für Gebete geöffnet sind.

Bis zu 35 Besucher bei Öffnungen der Kirche

In Sümmern bestand zuletzt am 10. Januar dazu die Gelegenheit. „Der gleichzeitige Andrang war einfach zu groß“, berichtet Engelbert Imkeller, Vorsitzender des Laienrates, dem Sümmeraner Pendant zu den Gemeindeleitungsteams im Pastoralverbund. Seit der Absage der Gottesdienste ab dem 4. Advent hätten sich stets 30 bis 35 Teilnehmer immer gleich zu Beginn der Öffnungszeiten in der Kirche eingefunden. „An Weihnachten, also beispielsweise bei der Christmette, haben wir dann den Gläubigen auch mit Gebeten, Fürbitten, Meditationen und der Lesung der Weihnachtsgeschichte kleine Begegnungen mit Gott ermöglicht“, berichtet Pfarrer Janus Plewnia, und der ständige Diakon Wolfgang Vieler ergänzt: „Denn die Menschen saßen auch ganz erwartungsvoll in den Reihen.“

So sehr sich die beiden auch über den Zuspruch gefreut haben, der auch nach Weihnachten und zu Beginn des neuen Jahres nicht abebbte und einmal mehr deutlich gemacht habe, was vielen Menschen in dieser Corona-Zeit fehle; und auch wenn dabei in der Kirche mit Maske und Abstand in den Reihen natürlich die Hygiene-Regeln eingehalten wurden – es sei einfach das falsche Zeichen gewesen angesichts der Appelle der Politik und der Wissenschaft zur Kontaktreduzierung und der Bitte, nicht nach Schlupflöchern zu suchen und diese zu nutzen. „Das passte einfach nicht zusammen, mit dem was notwendig war“, sagt Engelbert Imkeller mit Blick auch auf die notwendige Solidarität mit der gesamten Bevölkerung. Aus dieser inneren Überzeugung heraus habe man eben in der ersten Januarwoche die Entscheidung zur kompletten Schließung der Kirche getroffen.

Bei der Bekanntgabe beim letzten Öffnungstermin am 10. Januar habe man auch sehr viel Verständnis aus der Gemeinde dafür bekommen, auch wenn man nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung ja sogar weiter hätte Gottesdienste feiern können, allerdings noch mal unter verschärften Bedingungen. „Die in der Gertrudiskirche erlaubte Zahl von 65 Gottesdienst-Besuchern hätten wir noch einmal um die Hälfte reduzieren müssen“, macht Imkeller deutlich. Angesichts von mindestens sonst immer 60 bis 80 Besuchern hätte man viele also immer wegschicken müssen.

Stattdessen setzt die Sümmeraner Gemeinde außer auf die Streaming-Gottesdienste des Pastoralverbundes, bei denen auch Pfarrer Plewnia in der Aloysiuskirche schon vor der Kamera stand, zusätzlich auf weitere eigene Angebote, und das vor allem mit Blick auf die Vorbereitung der 35 Kommunionkinder diesen Jahres. So gab es erstmals in der vergangenen Woche für sie drei je 45-minütige Online-Gottesdienste. „Wir haben das aufgeteilt und als Videokonferenz gemacht, damit dabei alle aktiv mitmachen und wir vor allem auch auf die einzelnen Kinder eingehen konnten“, erläutert Vieler. Da das sehr gut ankomme, soll es am kommenden Sonntag, 31. Januar, um 9.30 Uhr jetzt auch aus der Gertrudis-Gemeinde einen Familiengottesdienst als Live-Streaming geben. „In der Kirche fehlt uns allerdings der Internetanschluss“, erklärt der Diakon, warum sein Büro kurzerhand für den Gottesdienst umgestaltet wird.

Der Link zum Familiengottesdienst: www.sanktgertrudis.de