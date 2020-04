Geschäfte öffnen wieder: Gewinner und Verlierer

Iserlohn. Die Betreiber kleiner Geschäfte freuten sich, am Montag wieder öffnen zu dürfen. In die Röhre guckten dagegen große Läden.

Dieses Bild hat Symbol-Charakter an diesem ersten Montag nach Wiedereröffnung vieler Geschäfte in der Innenstadt. Während sich Melanie Klein im „kleinen“ Modeladen „Fritz Jeans“ an der Unnaer Straße freut, nach wochenlanger Corona-Zwangspause -- wenn auch mit Schutzmaske – wieder im Laden stehen zu dürfen, ist Felix Heutelbeck aus der Geschäftsleitung des „großen“ Kaufhauses B&U gleich gegenüber zum Nichttun verurteilt und wartet gemeinsam mit Vater Gerd vorm Eiscafé darauf, bedient zu werden.

Für den „Senior-Chef“ des Traditionshauses ist das alles zum Kopfschütteln. Während Möbelhäuser und Baumärkte geöffnet haben, muss das Iserlohner Textilkaufhaus mit seinen über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dicht bleiben. Einfach das Geschäft auf die untere Etage zu begrenzen – wie es sich der Laie so pragmatisch vorstellt – und damit unter die 800er-Grenze zu kommen, auch das ist in NRW nicht erlaubt.

Online-Verkauf veränderteden Arbeitsalltag komplett

Um so besser ist die Stimmung an diesem Montagmorgen in den kleineren Geschäften, Shops und Modeläden in der Innenstadt. „Ich hätte nicht gedacht, dass heute schon so viel los ist“, sagt Ingrid Kirchheiner von „Scoppa“. Und auch nebenan im Stadtquartier freuten sich die Teams im „#3“ und „Gemischtwarenladen“, dass es wieder losgeht. Über fehlende Arbeit, sagt „GWL“-Inhaberin Sandra Haderer, haben sich sie und ihr Team in den vergangenen Wochen nicht beschweren können. „Unser Online-Shop ist super angekommen, und das hat den Arbeitsalltag natürlich komplett verändert“, sagt Sandra Haderer: Werbefotos machen und bearbeiten, den Vertrieb regeln, Ware verschicken, immer online erreichbar sein und schnell reagieren, statt im Geschäft die Kundinnen zu beraten – „die Arbeitstage waren deutlich länger.“ Und trotzdem: Anfassen, Anprobieren, ein bisschen Quatschen – das hat vielen Kundinnen doch irgendwie gefehlt, wie sich jetzt herausstellt.

Auf dem Alten Rathausplatz beschenkt Christine Maiwald von „NKD“ derweil ihre Freundin Heike Westphal vom Blumenladen im Mühlentor. Sie hat die freie Zeit genutzt, um zu Hause bunte Schutzmasken zu nähen – eine gibt’s auch für den Mann von der Zeitung.

Verbunden mit der wiedergewonnen „Shopping-Freiheit“ sind allerdings feste Regeln. „Bei uns hängen zehn Einkaufstaschen am Eingang, wenn die weg sind, ist die erlaubte Kundenzahl erreicht“, erklärt Melanie Klein. In anderen Geschäften mit geringerer Verkaufsfläche dürfen sich die Kundinnen sogar freuen, ganz allein bedient zu werden, während im Nebenraum die nächste Kundin geduldig bei einem Kaffee wartet, bis sie dran ist.

Der Handel braucht einehohe Kundenfrequenz

Es gibt Gewinner und Verlierer an diesem Montag. Und für den 2. Vorsitzenden der Iserlohner Werbegemeinschaft, Volker Hellhake, gehören große Geschäfte wie B&U eben zu den Verlierern. „Der Handel soll durch die Lockerung unterstützt werden. Dafür braucht es aber hohe Kundenfrequenz, die bei den angebrachten Kontakteinschränkungen aber nicht möglich ist. Für mich ist das ein Widerspruch.“ Ein Kunde pro 20 Quadratmetern Verkaufsfläche, unabhängig von der Größe des Geschäfts – dies hält Hellhake für hilfreicher. „Wichtig aber ist, dass die Lockerungen nicht wieder zurückgenommen werden, das könnte für viele das Ende bedeuten“, sagt der Geschäftsmann und verbindet dies mit einem Appell an alle Verbraucher, ein Stück Mitverantwortung beim Shoppen zu zeigen.