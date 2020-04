Geschäftsführer packt beim Umzug mit an

Kalthof. Der Kamp-Geschäftsführer packt beim Umzug selbst mit an: Am Freitag feierte seine Filiale in Kalthof 200 Meter entfernt Neueröffnung.

Viele Schaulustige verfolgen in diesen Tagen den Abriss des Kalthof-Centers, bei dem zwei Abbruchbagger sich immer weiter in die Gewerbeimmobilie fressen, in der seit 2001 der Aldi-Markt beheimatet war. „Seit drei Wochen laufen unsere Entkernungs- und Abbrucharbeiten“, erklärt Bauleiter Carsten Goldschmidt von der Firma Driller aus Arnsberg. „Wir bauen selten so junge Gebäude ab.“

Am Freitag standen nur noch Reste des Mix-Marktes und der Bäckerei-Filiale Kamp. „Das Gebäude muss noch weg, die Abbruchmaterialien werden sortiert und entsorgt. Dann wird der Asphalt ausgerissen. In zehn Tagen fangen wir mit den Außenanlagen an. “

Abbruchbagger leisten im früheren Kalthof-Center ganze Arbeit. Foto: Cornelia Merkel

Mit Martin Kamp packte der Bäckereichef persönlich mit an und räumte zusammen mit einem Mitarbeiter die Regale leer. Einige Kunden hatten noch gar nicht mitbekommen, dass der Laden geschlossen ist und mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Im Eingangsbereich hing ein Plakat, das auf den Umzug hinwies: „Ab Freitag finden Sie uns gewohnt frisch und lecker in unseren komplett neu gestalteten Räumen in der Leckingser Straße 198 in der ehemaligen Sparkasse. Wir freuen uns auf Sie!“ In 200 Luftlinie Entfernung vom alten Standort machte am gestrigen Freitagmorgen die Kamp-Filiale in Nachbarschaft der Mühlen Apotheke wieder auf: Auf einer Verkaufsfläche von knapp 90 Quadratmetern deckten sich die Kunden, die mit gebührendem Abstand teilweise draußen warteten und sogar teilweise mit Masken erschienen waren, mit Backwaren ein. „Wir machen noch eine richtige Eröffnung“, erklärte Geschäftsführer Martin Kamp aus Hagen gegenüber unserer Zeitung. „Der Sitzbereich ist momentan begrenzt. Es wird noch eine Terrasse geplant.“

Lidl eröffnet im Herbst in Kalthof

Nach dem Abbruch entsteht an der Refflingser Straße 2 ein neuer Lidl-Markt. Die Neueröffnung sei für das vierte Quartal dieses Jahres geplant, teilte ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die neue Filiale erhalte ein modernes Erscheinungsbild, besonders umweltfreundliche Technik und soll in ökologischer Bauweise errichtet werden. „Hierzu gehört unter anderem ein integrales Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung, wodurch wir keine fossilen Brennstoffe mehr benötigen“, erklärt Mario Köhler. „In der Filiale kommt außerdem energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz, mit der wir bis zu 42.000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxidausstoß im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung einsparen.“

Die neue Kamp-Filiale in Kalthof öffnete am Freitag. Foto: Cornelia Merkel

An der neuen Filiale stehen den Kunden während der Öffnungszeiten künftig rund 170 großzügig angelegte Parkplätze inklusive zweier Parkplätze mit E-Ladesäulen kostenlos zur Verfügung, teilt das Unternehmen mit.

Die neue Filiale erhält ein Pultdach, eine Verkleidung aus Alucubond und eine große Glasfront, wodurch viel Tageslicht in die Filiale gelangen soll. Die rund 1200 Quadratmeter große Verkaufsfläche soll mit breiten Gänge und einer „ansprechende Warenpräsentation“ ausgestattet werden. Die neue Filiale biete das bewährte Lidl-Sortiment mit rund 3800 Einzelartikeln, teilt der Unternehmenssprecher mit. Dazu zählen beispielsweise Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte. Eine Bäckerei werde es in der neuen Filiale nicht geben. Mit der Neueröffnung entstünden 18 neue Arbeitsplätze in Kalthof, so Lidl.