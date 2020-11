Geschlechtskrankheiten: Tabu-Thema mit weitreichenden Folgen

Die Zahlen steigen – nicht nur die der Corona-Infektionen, sondern auch die der sexuell übertragbaren Krankheiten (sexually transmitted infections, STI). Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts haben sich etwa die Zahl der Infektionen mit Syphilis mehr als verdoppelt, und auch die Infektionen mit etwa Chlamydien, Virushepatitis B und Gonorrhö nehmen immer mehr in ihrer Verbreitung zu – auch die Zahlen im Märkischen Kreis sind über Jahre hinweg konstant hoch. Dabei können die Infektionen, die häufig unentdeckt bleiben, weitreichende Folgen für die Gesundheit haben: Das HP-Virus etwa verursacht jährlich etwa eine halbe Million Fälle von Gebärmutterhalskrebs. Ein Tabu-Thema, über das nicht gerne gesprochen wird.

Das A und O um eine solche Infektion zu bemerken, erklärt Holger Erb, Leiter der „pro familia“-Beratungsstelle in Iserlohn, ist seinen eigenen Körper zu beobachten – vor allem wenn man weiß, dass man Risiken eingeht. Abgesehen davon sei natürlich Prävention die wichtigste Maßnahme in der Verhütung von STI. „Es ist fatal, dass man die Infektion meistens nicht bemerkt und sie sich so unbemerkt verbreiten kann“, so Erb. Die einfachste und unproblematischste Maßnahme sei deshalb die Verwendung eines Kondoms bei sexuellen Kontakten. „Das kann als einziges, abgesehen eventuell vom Frauenkondom, vor STI schützen“, erklärt Erb. Wichtig sei dabei natürlich, dass das Präservativ richtig angewandt werde. Neben der Handhabung sei aber häufig ein anderes Problem hinderlich: Analog zu einem Schuh, in dem schließlich auch nicht jeder Mensch dieselbe Größe habe, müsse auch ein Kondom richtig passen. Aber auch Impfungen, wie etwa gegen HPV oder Hepatitis, seien ratsam.

Infektion nicht nur bei sexuellen Kontakten möglich

Was viele dabei nicht auf dem Schirm haben: Nicht nur bei sexuellen Kontakten ist eine Infektion mit einer STI möglich. Bei Virushepatitis könne es beispielsweise vorkommen, dass das nicht Waschen von Obst, Gemüse oder den eigenen Händen zu einer Infektion führe. „Viele denken dabei immer noch ,Mir kann das nicht passieren’ und wenn dann der Verdacht da ist, ist die Hemmschwelle hoch“, meint Erb. Oft tauche das Thema erst auf, wenn akut ein Kinderwunsch im Raum stehe – dann sei es oft schon zu spät, die Folgen einschneidend. Universelle Prävention gebe es deshalb auch nicht, die Vorsichtsmaßnahmen bei HIV seien etwa ganz anders als bei Krätze, denn da reiche es manchmal schon, aus körperlich nah zu sein. Auch die Wartelisten bei Fachärzten seien häufig fatal: „Man muss sich offen als Notfall deklarieren, das schreckt viele ab.“

Dass die Infektionszahlen der STI über die Jahre und Jahrzehnte hinweg gestiegen seien, ist für Holger Erb kein Zeichen, dass es in der heutigen Zeit mehr Infektionen gibt. Viel mehr seien die Tests heute präziser und verbreiteter, auch Selbsttests für Zuhause seien natürlich ein niederschwelliger Zugang. „Die Leute haben den Verdacht und machen selbst einen Test, das heißt sie müssen erst zum Arzt, wenn sie wirklich infiziert sind“, erläutert der Leiter der Beratungsstelle. Auch heute sei diese Schwelle eben sehr hoch, STI ein schambehaftetes Thema.

Corona-Maßnahmen erschweren sexualpädagogische Konzepte

Die „pro familia“-Beratungsstelle im Iserlohner Zentrum bietet neben Sprechstunden und Beratung zu verschiedenen Themen rund um Familie, Sexualität und Partnerschaft auch sexualpädagogische Formate an. In den meisten Fällen gehen die „pro familia“-Sexualpädagoginnen beispielsweise in Schulklassen. Wegen Corona fällt das momentan aus. Aber auch ohne Lockdown und steigende Infektionszahlen sei die Arbeit in Schulen oder Gruppen in Zeiten der Pandemie schwierig, erklärt Holger Erb: „Mit der Maske fehlt die Mimik, Reaktionen fallen weg – das sind dann einfach nur noch halbe Pädagoginnen.“