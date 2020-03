Geschlossen, aber nicht außer Betrieb

Iserlohn. Zwei große Themen beschäftigen die Schulen: Betreuung in den Notgruppen und Arbeitsmaterialien für zu Haus.

Für so etwas gibt es keinen Präzedenzfall und auch keinen Plan, der in der Schublade liegt. Letztlich sind die Schulen mit der Corona-Schließung und allem, was da dran hängt, auf sich allein gestellt. „Wir haben vom Schulministerium und von der Bezirksregierung reichlich organisatorische Schreiben bekommen, die helfen sollen, uns in den Krisen-Modus zu versetzen“, sagt Uli Römer, Leiter der Südschule. Und es gebe auch einen Iserlohner Arbeitskreis, in dem sich die Grundschulen austauschen. „Letztendlich gehen wir aber alle eigenverantwortlich vor.“

Zwei Themen beschäftigen die Schulen in besonderem Maße. Zum einen die Betreuung der Kinder, deren Eltern in ihrem Beruf unabkömmlich sind. Bekanntlich haben unabkömmliche Berufsgruppen etwa in der Energie-, Gesundheits – oder Lebensmittelversorgung, ein Recht auf Kinderbetreuung in den Schulen und Kindergärten. Beide Elternteile müssen in einem solchen Fall ihre Unabkömmlichkeit vom Arbeitgeber bescheinigen lassen und schriftlich bestätigen, dass sie keine andere Möglichkeit der Betreuung haben. Nach einer zweitägigen Übergangszeit war gestern der erste Tag, an dem diese Regelung gegriffen hat.

Keine große Nachfrage nach Betreuung in Notgruppen

Sonderlich stark wurde sie in Iserlohn aber nicht nachgefragt. Bei Wolfgang Kolbe im Iserlohner Schulamt sind bisher 65 Anmeldungen aus den Grundschulen und vier aus den weiterführenden Schulen eingegangen. Während es bei den weiterführenden Schulen nur in zwei Ganztagsschulen Anträge gab, hat es im Grundschulbereich an allen 13 Schulen Meldungen gegeben, weswegen sich auch alle Schulen auf eine Betreuung vorbereitet haben.

Grundsätzlich gilt per Erlass, dass die Gruppen nicht mehr als fünf Kinder umfassen dürfen und dass die Kinder nach Möglichkeit jahrgangsweise betreut werden sollen. Alles Weitere regeln die Schulen in Eigenregie. Die Sümmerner Grundschule, die mit elf gemeldeten Kindern die meisten Anfragen in Iserlohn hat, sieht beispielsweise zwei Stunden Stillarbeit für die Notgruppen vor. Unterricht soll in diesen Stunden aber nicht erteilt werden, wie Schulleiterin Anke Luther sagt. Die Kinder können Unterrichtsstoff mit bereitgestellten Arbeitsmaterialien wiederholen und vertiefen. Anschließend haben die Kinder zwei Schulstunden Zeit zum freien Spiel, bevor es ein angeliefertes Mittagessen gibt und die Kinder ab 11.30 Uhr an den Offenen Ganztagsbereich übergeben werden.

Vormittags kümmern sich Lehrer um die Betreuung, obwohl das Landesministerium grundsätzlich Homeoffice für Lehrer verordnet hat. In Sümmern wie in wohl allen Schulen gibt es dafür einen eigenen Dienstplan, sodass täglich drei bis vier Lehrkräfte quasi in Wechselschicht in der Schule sind. Für das Personal im offenen Ganztag besteht keine Möglichkeit zum Homeoffice, dort müssen derzeit noch alle Mitarbeiter erscheinen.

Auch deswegen, so Wolfgang Kolbe, sei es für die Stadt wichtig, verlässliche Anmeldezahlen für die nächsten drei Wochen zu haben, um auf den tatsächlichen Bedarf auch im OGS-Bereich mit einer sinnvollen Personalplanung zu reagieren. Grundsätzlich unterstreicht er aber, dass das Genehmigungsverfahren vom Land durchaus streng sei, um möglichst wenige Ausnahmen zu erlauben. Es habe dabei auch in Iserlohn schon Härtefälle gegeben, etwa bei einer alleinerziehenden Mutter im Einzelhandel, der keine Betreuung gewährt werden konnte.

Das zweite große Thema sind die Arbeitsmaterialien, mit denen die Schulen die Kinder durch die Corona-Krise bringen sollen. „Wir haben vom Ministerium den Auftrag, die Schüler zu versorgen“, sagt Uli Römer. Und auch dafür gebe es keine inhaltlichen Richtlinien, was in seinem Kollegium zu der grundlegenden Diskussion geführt habe, was den Kindern und was den Eltern zuzumuten sei. „Wir geben in diesem Moment die Verantwortung an die Eltern ab“, sagt der Schulleiter. Und da gebe es naturgemäß ein großes Gefälle. Daher sei es auch nicht möglich, neuen Stoff einzuführen: Wiederholen und vertiefen ist auch hier das Gebot der Stunde.

Alle machen mit, damit alles funktioniert

Umgesetzt wird das derzeit sehr unterschiedlich. An der Südschule hat sich das Kollegium für Arbeitsblätter, Arbeitshefte und Aufgabenstellungen entschieden, die die Kinder oder Eltern in der Schule abholen.

„Wir haben zunächst einmal ganz einfach das Problem, überhaupt alle zu erreichen“, beschreibt Römer die missliche Lage, in der viele Eltern überhaupt keine E-Mail-Kontakte mehr pflegen und Whats-App als offizieller Kanal rein rechtlich keine Option ist. Der Weg in die Schule ist da immer noch der einfachste. Aber auch an der Südschule gilt: „Wir sind immer über alle Kanäle erreichbar und für die Kinder und ihre Eltern da.“

In Sümmern läuft die Aufgabenstellung über die Homepage der Schule. Das Kollegium hat dazu ein eigenes Portal entwickelt, auf dem die Kinder passgenau für ihren Jahrgang und ihre Unterrichtsfächer wöchentlich neue Aufgaben bekommen. „Das funktioniert sehr gut“, sagt Anke Luther, die sich generell darüber freut, wie gut in Krisenzeiten alle zusammenarbeiten und dazu beitragen, dass alles weiter läuft.

Geradezu komfortabel ist die Situation an den weiterführenden Schulen, die teilweise über Internetportale in der Lage sind, ihre Schüler ins Homeoffice zu versetzen und den Unterricht nahezu aufrecht erhalten können. Am Stenner-Gymnasium entpuppt sich beispielsweise das Programm „I-Serv“, das vom Förderverein als interne Kommunikationsplattform angeschafft wurde, als Gold wert. Wie der stellvertretende Schulleiter Christian Fischer erklärt, läuft nun der gesamte Austausch mit den Schülern über dieses Programm.

Schüler werden ins Homeoffice versetzt

Schon Ende letzter Woche wurden alle Schüler in die Lage versetzt, mit dem Programm zu Hause zu arbeiten, was nun auch verpflichtend sei. Jeder Lehrer kann dort für seine Klassen und seine Fächer eigene Gruppen eröffnen, in denen er entsprechend der Stundenzahl mehrmals wöchentlich Aufgaben erstellt. Er kann sofort erkennen, wer sie bearbeitet hat und wer nicht. Dazu gibt es in jedem Fach einen Klassenchat, in dem er Schwierigkeiten abfragen kann oder in dem sich Schüler auch gegenseitig helfen können.

Auch hier sei es letztlich nicht möglich, ganz neuen Stoff einzuführen, sagt Christian Fischer. Und in die Notengebung fließen die Leistungen aus „I-Serv“ auch nicht ein. Ein riesiger Fortschritt sei dieser neue und direkte Draht zu den Schülern gerade in Zeiten von Corona aber auf jeden Fall.