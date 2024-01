Gesperrte Brücke: Mehr Arbeit für die Feuerwehr Iserlohn

Letmathe/Nachrodt Durch die Vollsperrung des Bauwerks in Nachrodt sind der Ort und das Lennetal getrennt. Das betrifft auch Rettungsdienst und Feuerschutz

Durch die komplett gesperrte Lennebrücke der B 236 in Nachrodt kommt auch auf die Feuerwehr in Iserlohn und in Letmathe mehr Arbeit zu: Sie übernimmt den Feuerschutz und den Rettungsdienst für die Nachrodter Ortsteile diesseits der Sperrung.

„Rund 15 Quadratkilometer Fläche“, schätzt Kreisbrandmeister Michael Kling, sind so seit Freitagnachmittag in der Zuständigkeit der Feuerwehr Iserlohn hinzugekommen. Darin liegen auch zwei Altenwohn- und Pflegeheime.. Betroffen sind die Ortsteile von Nachrodt ab Lasbeck bis zur gesperrten Lennebrücke, denn die Gerätehäuser beider Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr der Doppelgemeinde liegen jenseits der Brücke, die seit Freitagnachmittag komplett gesperrt ist.

NRW-Verkehrsminister vor Ort

Mit dieser Regelung „sind wir weit entfernt von den Zeiten“, die eigentlich festgelegt sind zwischen Alarmierung und Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, erklärte Kling am Sonntag auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne), der zu einem Ortstermin nach Nachrodt gekommen war, die Dringlichkeit, die Verbindung wieder herzustellen.

Immerhin: Hinter der gesperrten Brücke hat der Märkische Kreis ein Feuerwehrfahrzeug aus seinem Bestand positioniert, das tagsüber mit zwei Feuerwehrleuten besetzt sein soll. Bei einem Alarm in der Nacht fahren die Nachrodter Feuerwehrleute bis zur Sperrung, überqueren die Lenne über eine Behelfsbrücke für Fußgänger, die das Technische Hilfswerk (THW) gebaut hat, und steigen in das bereitstehende Fahrzeug um.

„Als Erstes rückt, wie üblich, die Hauptfeuerwache aus“, erklärt Marvin Asbeck, Sprecher der Iserlohner Feuerwehr, auf Nachfrage der Heimatzeitung, was bei einem Einsatz in Nachrodt passiert. Werden mehr Kräfte gebraucht, werde die Löschgruppe Letmathe der Freiwilligen Feuerwehr dazu alarmiert.

Voraussichtlich drei Wochen ist das marode Brückenbauwerk gesperrt, bis die Schäden am Fundament des mittleren Pfeilers behoben sein sollen. Das teilte Steffen Scholz vom Landesbetrieb Straßen NRW bei dem Ortstermin mit NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) mit.

Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Die Grünen, 3. v. li.) besuchte am Sonntag die gesperrte Lennebrücke in Nachrodt. Foto: Carsten Menzel / Iserlohn

Eine Behelfsbrücke auf Pontons, die THW-Ortsverbände aus ganz NRW am Wochenende gebaut haben, soll ab Montagmorgen zumindest Fußgängern die Überquerung der Lenne ein Stück stromaufwärts ermöglichen. Am Sonntagabend ist auch das THW Iserlohn dort als Ablösung mit neun Personen im Einsatz.

Montag kein Schulbusverkehr nach und von Nachrodt

Nach Mitteilung der Stadt findet am Montag kein Schulbusverkehr zwischen Letmathe/Iserlohn und Nachrodt-Wiblingwerde statt. Bis Dienstag wolle die Märkische Verkehrsgesellschaft MVG einen „Alternativfahrplan“ entwickeln.

