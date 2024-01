Gestohlenes Auto aus dem EN-Kreis in Iserlohn gefunden

Iserlohn/Ennepe-Ruhr-Kreis Im Ennepe-Ruhr-Kreis wurde ein Fahrzeug gestohlen. In Iserlohn fand die Polizei das Auto und am Fahrer noch mehr belastendes Material.

Anwohner vom Papenholzweg zwischen Gerlingsen und Grürmannsheide hatten am Dienstagmorgen, 23. Januar, den richtigen Eindruck, als sie der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug meldeten. Kurz nach 8 Uhr hatte ein Unbekannter an einer Haustür geklingelt und um Hilfe gebeten. Er habe sich „festgefahren“. Ein Anwohner fuhr mit dem Unbekannten zu dem besagten Fahrzeug, das jedoch wegen eines technischen Problems nicht mehr startete. Dabei machte der Mann jedoch so wirre Angaben und verhielt sich so verdächtig, dass der Helfer die Polizei dazu holte.

Die Beamten stellten fest, dass das Fahrzeug fünf Tage zuvor im Ennepe-Ruhr-Kreis entwendet wurde. Der 41-jährige Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest fiel positiv aus auf Amphetamine. In seinem Gepäck fanden die PolizeibeamtenCannabis. Der ehemalige Altenaer gab an, derzeit auf „Deutschlandreise“ zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen und bekam Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Auf der Polizeiwache nahm ihm ein Arzt Blutproben ab. Die Umstände der Fahrzeug-Entwendung sind noch zu klären. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

