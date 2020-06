„Gewalt lenkt von friedlichen Protesten ab“

Als der Iserlohner Journalist Jan Philipp Burgard vor rund drei Jahren im Auftrag der ARD als Korrespondent nach Washington ging, wusste er natürlich aus eigener Anschauung bereits, dass er in ein in jeder Hinsicht spannendes Land kommen würde. Nicht nur wegen Donald Trump, aber eben auch gerade wegen dieses unberechenbaren Präsidenten. Doch das Ausmaß der politischen und gesellschaftlichen Zerrissenheit konnte selbst er, der sich bereits als Amerika-Experte einen Namen gemacht hatte, zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. Ein guter Grund heute also mal mit dem Kollegen über aktuelle Einsichten und Gefühle zu sprechen.

Wie nimmst Du selbst die Stimmung in Deinem Umfeld und in dem Land derzeit wahr?

Jan Philipp Burgard Was ich in Minneapolis während meiner Berichterstattung über die Unruhen erlebt habe, hat mich sehr schockiert. Die Zerstörungswut vieler Demonstranten war extrem. Wir haben beobachtet, wie reihenweise Gebäude niedergebrannt wurden. Ein junger Mann schlug mit einer Axt Fensterscheiben ein. Kleine Gruppen zogen durch die Straßen und plünderten systematisch Geschäfte. Bilder wie in einem Bürgerkrieg, die ich nicht vergessen werde. Schade, dass diese Gewalt von den friedlichen Protesten ablenkt, die nach dem Tod von George Floyd auf Rassismus und Polizeigewalt aufmerksam machen wollen.

Dein letztes Buch heißt „Ausgeträumt, Amerika?“. Ist Dein persönlicher amerikanischer Traum inzwischen ausgeträumt?

Als ich aus Minneapolis zurück nach Washington kam, hatte ich das Gefühl, von einem Krisengebiet ins andere zu reisen. Die Proteste drohten auch hier zu eskalieren. Nachts donnerten Blackhawk-Militärhelikopter über unser Haus und auch die Sirenen der Einsatzkräfte waren so laut, dass unsere Kinder nicht schlafen konnten. In unserer direkten Nachbarschaft wurden ein Weingeschäft und eine Apotheke geplündert. Hunderte Soldaten der Nationalgarde riegeln die Gegend rund um das Weiße Haus ab, wo wir normalerweise oft mit unseren Töchtern spazieren gehen. Ich selbst bin es ja gewohnt, von Orten zu berichten, an denen es buchstäblich brennt. Aber wenn die eigene Familie an diesem Ort lebt, ist das ein wirklich beklemmendes Gefühl.

Du bist seit dreieinhalb Jahren in den USA – in welche Richtung konnte man Veränderung erleben, wenn man sie denn erleben konnte? Hat sich das Blatt nach Martin Luther King für die Schwarzen wirklich zum Besseren gewendet?

Natürlich hat die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King eine Menge erreicht, etwa die Aufhebung der Rassentrennung und ein neues Wahlrechtsgesetz. Aber in der jüngeren Vergangenheit hat sich wenig getan, etwa beim Thema Polizeigewalt gegen Schwarze. Noch immer ist die Wahrscheinlichkeit, als Schwarzer von der Polizei verhaftet zu werden, drei Mal so hoch wie als Weißer. Daran konnte auch Präsident Obama nichts ändern.

Amerika ist ein großes Land. Glaubst Du, dass die aktuellen Proteste doch eher punktuell in den Zentren stattfinden oder grummelt es auch in der Fläche?

Es brodelt überall im Land. Und es entlädt sich mehr als die Wut über den Fall George Floyd. Schwarze Demonstranten sagen uns immer wieder, dass sie sich schon lange und systematisch diskriminiert fühlen. Und viele hier halten Gewalt für das einzige Mittel, um sich endlich Gehör zu verschaffen. Darüber hinaus ist auch viel Frustration über die wirtschaftliche Situation der USA zu spüren. Bedingt durch die Corona-Krise haben mehr als 40 Millionen Amerikaner ihren Job verloren. Sozialer Aufstieg war hier selten so schwer. All das könnte sich wie ein Brandbeschleuniger auswirken. Weil sich die Proteste überall in den USA ausbreiten, sprechen zahlreiche Beobachter schon von den größten Unruhen seit der Ermordung von Martin Luther King im Jahr 1968.

Trump und seine republikanische Gefolgschaft scheinen trotz Pleiten, Pech und Pannen auf vielen Gebieten unkaputtbar zu sein. Überspielt er aktuelle Schwäche mit Konsequenz? Dass er jetzt Härte zeigt, könnte doch durchaus nach dem Willen vieler sein.

Absolut. Donald Trump will sich als „Law and Order“-Präsident zeigen. Als Mann, der Recht und Ordnung durchsetzt. Es heißt, seine Berater würden sich an dem damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Richard Nixon orientieren, der während der Unruhen 1968 auch einen Kurs der harten Hand vertrat und auch deshalb die Wahl gewann. Die Tatsache, dass sich heute die Republikaner im Kongress mit Kritik an Trump auffällig zurückhalten zeigt, dass sie wohl davon ausgehen, dass die Menschen in ihren Wahlkreisen mit Trumps Positionen einverstanden sind.

Krach mit China, Krach mit der EU, Krach mit Russland, Krach mit Mexiko, Krach im Inland – wann ist bei der Mehrzahl der Amerikaner der Scheitelpunkt der Toleranz überschritten? Und ist Joe Biden dann wirklich eine Alternative?

Viele Amerikaner interessieren sich nicht für Außenpolitik. Aber die Verwerfungen im Inland werden definitiv den Wahlkampf prägen. Ob sich die Wähler von Präsident Trump abwenden werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer zu beurteilen. Mit seiner „Politik der harten Hand“ könnte Trump sogar seine Basis mobilisieren. Trump hat ja schon im Wahlkampf 2016 erfolgreich auf Spaltung gesetzt statt auf Versöhnung. Sein Gegenkandidat Joe Biden will nun eine Alternative anbieten und verspricht, „die Seele Amerikas zu heilen“. Aber Biden fällt es schwer, sich Gehör zu verschaffen. Trump übertönt ihn bei jeder Gelegenheit.

Eine 15-minütige Reportage über die Unruhen in den USA hat Dr. Jan Philipp Burgard mit seiner Kollegin Claudia Buckenmaier produziert. Sie ist unter dem Titel „Aufruhr in Amerika“ in der ARD-Mediathek zu finden.